Kings of Leon estrena la canción 'Mustang', el primer adelanto de su próximo material discográfico

Estados Unidos.- La espera ha terminado para los fanáticos de Kings of Leon, ya que la banda de rock oriunda de Nashville ha anunciado su próximo álbum de estudio titulado Can We Please Have Fun, que verá la luz el próximo 10 de mayo. Como antesala a este esperado lanzamiento, el grupo ha compartido el primer sencillo del disco, titulado Mustang.

Este nuevo trabajo marca el regreso de Kings of Leon después de su álbum When You See Yourself, lanzado en 2021. Una de las particularidades de Can We Please Have Fun es la participación del aclamado productor Kid Harpoon, conocido por su trabajo con artistas como Harry Styles en su exitoso LP Harry’s House.

En un comunicado de prensa, los miembros de la banda expresaron su emoción y revelaron algunos detalles sobre el proceso creativo detrás del nuevo disco. El baterista Nathan Followill destacó la idea de permitirse ser musicalmente vulnerables, celebrando la diversidad de sonidos y emociones que exploran en este trabajo.

Por su parte, el líder y vocalista Caleb Followill compartió su experiencia en el estudio de grabación, describiéndola como una de las más placenteras en las que ha participado. Caleb también reflexionó sobre el valor de tener una banda formada por su propia familia, enfatizando la determinación y el compromiso del grupo con su música.

El video de Mustang acompaña este primer adelanto del nuevo álbum, ofreciendo una experiencia visual que complementa la energía y el estilo característico de Kings of Leon. La canción promete cautivar a los seguidores de la banda con su potente sonido y su distintiva fusión de rock alternativo.

Con Can We Please Have Fun, Kings of Leon se prepara para continuar dejando su huella en la escena musical, consolidando su posición como una de las bandas más influyentes y respetadas del género. Los fans pueden esperar un disco lleno de nuevas melodías, letras profundas y emociones auténticas, que seguramente resonarán en los corazones de quienes han seguido la trayectoria de la banda a lo largo de los años.

El estreno de Mustang marca el inicio de una nueva era para Kings of Leon, y los seguidores de la banda están ansiosos por descubrir qué otras sorpresas les deparará su próximo álbum. Con una sólida base de seguidores y un legado musical incomparable, Kings of Leon continúa siendo una fuerza imparable en el mundo de la música.

Kings of Leon – Can We Please Have Fun:

01. Ballerina Radio

02. Rainbow Ball

03. Nowhere To Run

04. Mustang

05. Actual Daydream

06. Split Screen

07. Don’t Stop The Bleeding

08. Nothing To Do

09. Television

10. Hesitation Generation

11. Ease Me On

12. Seen

Fuente: Tribuna