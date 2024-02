Luto en Televisa: Matías Nova, devastado, llora la perdida de su bebé con Michelle Renuad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente en Televisa se volvieron a vestir de un muy triste luto, pues hace poco que la reconocida actriz de melodramas, Michelle Renaud, confirmó que sufrió un aborto espontáneo, tras lo que su esposo, el galán de melodramas, Matías Nova, en una reciente entrevista en exclusiva para el programa Hoy, habló al respecto y lloró la perdida de su bebé, reconociendo que quedó devastado.

Como se sabe, hace un par de semanas los actores de La Herencia a través de su cuenta de Instagram confirmaron que estaban en la dulce espera de Milo, su primer hijo en común, pero, en contraste con esta gran felicidad de la pareja, durante el podcast de Me Late Ser Humano, Renaud reconoció que meses antes de este bebé supieron que estaban en la dulce espera, sin embargo, este falleció en su vientre en los primeros tres meses de gestación.

Ante este hecho, el protagonista de Cabo, cuando fue captado por el matutino de la empresa San Ángel, al hablar sobre ser padre por segunda ocasión, declaró toda la emoción que siente: "Estoy muy contento, feliz, es algo que ya veníamos platicando con Mich, que era un proyecto de vida, y se logró. Nos mandaron del universo un bebé hermoso que está creciendo. Bebé va a cumplir 6 meses ya y, sí sacas la cuenta, estará para finales de junio, espero que sea géminis como yo, que nazca antes del 21, por ahí están las fechas y probablemente lo tengamos fuera de México".

Pero, al tocar el tema sobre el pequeño o pequeña que no logró nacer, este declaró que así como para la actriz de Quererlo Todo fue muy difícil este duelo, para él también fue doloroso, pues desde que supo que sería padre de nuevo se emocionó y luego saber que ya no lo tendrían fue un gran golpe: "No fue fácil, teníamos… un bebé. Ves que los primeros tres meses son los más complicados y hay que tener ciertos cuidados, y ya cuando nos dieron la noticia, lo fuimos a ver al ultrasonido y no tenía movimiento ya el bebé".

Finalmente, señaló que para el se sintió como si el mundo entero se le viniera encima el mundo entero, pero que se recompuso para poder sostenerse mutuamente junto a Michelle: "A mí se me derrumbó todo, no sabía ni qué pensar, yo quedé en shock y de repente reaccioné y nada más quise apoyar a Miche. Pasamos todo ese duelo, que no fue fácil, y luego ya dijimos 'Vamos, lo vamos a lograr'".

Fuente: Tribuna del Yaqui