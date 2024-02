Mhoni Vidente ha triste advertencia a Daniel Bisogno y predice tragedia en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que en los últimos días trascendiera información de que Daniel Bisogno se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, este viernes 23 de febrero la famosa astróloga Mhoni Vidente compartió una triste predicción para el conductor, la cual no agradó a sus fans. Asimismo, la reconocida pitonisa advirtió que se avecina una nueva tragedia y varios cambios para el programa Ventaneando.

Durante la mañana de este viernes, Mhoni apareció en el canal de YouTube de El Heraldo de México para hablar de varios famosos, pero llamó especialmente la atención lo que dijo sobre el compañero de Pedro Sola. Como se sabe, Daniel ha estado muy delicado de salud en los últimos días porque está luchando contra una severa infección en los pulmones e incluso ya hasta fue sometido a una delicada cirugía.

Tras conocer el triste panorama que tiene 'El Muñeco', la pitonisa decidió comunicarse con los astros para saber si podría salir avante de esta nueva crisis médica: "Muy grave, ya no puede respirar solo, tiene respirador, está intubado, siempre me dijo mi abuelita 'cuando lo intuban ya se va a morir', es que los pulmones se hacen flojos, luego ya no quieren reaccionar", empezó el relato de la vidente de origen cubano.

Y sin mencionar muchos detalles, la astróloga dijo de forma contundente: "La carta de la muerte está detrás de él". Además, Mhoni le recomendó a Pati Chapoy pensar en el retiro debido a que el programa Ventaneando está a nada de desmoronarse: "Ventaneando está en crisis de conductores, Pati con una demanda más, Pedro ya muy grande, a veces ya es momento de retirarse, hay que soltarle", dijo Vidente.

Mira a partir del minuto 33:30

Daniel Bisogno, fuera de peligro

En contraste con las predicciones de Mhoni Vidente, esta tarde de viernes los conductores del programa Ventaneando, Pedro Sola y Pati Chapoy, informaron que Daniel ya se encontraba despierto pues lo extubaron y también le quitaron la sedación a la que fue sometido días atrás. "Respondió bien Daniel, ya está respirando por sí solo, y obviamente ya lo despertaron", mencionó 'El Tío Peter' en la reciente transmisión del programa.

Con respecto a la versión de que el presentador y comediante se mantuvo en coma más de una semana, Sola puntualizó: "Estuvo… Alex Bisogno se refiere como a un coma inducido, yo más bien quiero hablar de una sedación, porque lo sedaron, no estuvo en coma inducido. Le fueron bajando poco a poco la sedación y cuando vieron que ya podía (respirar) le quitaron el tubo". Y para cerrar la nota, el presentador aseguró que Daniel estará mejor dentro de poco:

Significa que nuestro compañero, queridísimo Daniel, pronto, no rapidísimo, pero pronto estará fuera del hospital, y estaremos con él en su casa y estamos muy contentos todos", externó.

Fuente: Tribuna y YouTube El Heraldo de México