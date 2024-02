No solo es Taylor Swift: Estos artistas también tienen romances con deportistas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El romance de Taylor Swift y Travis Kelce es tan exitoso que, desde que la cantante de Cruel Summer acude a los juegos de su novio, la NFL percibió un incremento en ingresos de 300 millones de dólares, pero… ¿sabías que la superestrella del pop no es la única en sostener un amorío con un atleta? Descubre qué otros artistas se han dejado conquistar por algún deportista en los últimos años.

Ángela Aguilar y Josh Ball

Pese a que este romance no ha sido confirmado, es un secreto a voces que la hija de Pepe Aguillar sostiene un amorío con el polémico jugador de los Dallas Cowboys. La noticia se filtró a través de un reportaje de Chisme No Like hace varios meses y se dice que el cantante de Miedo no está muy contento con su nuevo yerno, esto debido a que hay tras de sí diversas acusaciones de violencia doméstica por parte de una pareja anterior.

Shakira y Piqué

Shakira y Piqué fueron de las parejas más famosas y estables

Si bien, esta pareja tuvo un escandaloso final, la realidad es que conformaron una de las relaciones más estables en la segunda década de los años 2000. Al igual que en el caso de Taylor, Shakira solía acudir a animar a Piqué en sus partidos con el Barcelona. Se dice que el comienzo de su relación fue tan romántica que la colombiana no dudaba en desviar sus vuelos solo para pasar a ver a Gerard por unos minutos.

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco

Aunque esta pareja terminó hace bastante tiempo, la realidad es que en su momento, fue una de las que más dio de qué hablar, mientras que, cuando terminaron, se llegó a especular que el futbolista llegó a maltratar a la querida conductora de Hoy, por lo que, aunque su noviazgo duro mucho tiempo, lo cierto es que a la fecha es recordado como uno de los episodios oscuros en la vida de la amiga de Andrea Legarreta.

Kris Humphries y Kim Kardashian

Aunque en la vida amorosa de Kim Kardashian es recordada por lo mal que terminó con Kanye West, la realidad es que mucho antes del rapero, la estrella de Keeping Up With The Kardashian contrajo nupcias con el basquetbolista estadounidense Kris Humphries, con quien solo duro casada 72 días, después de 10 meses de noviazgo. Finalmente, la empresaria solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables.

Estaban Loiza y Jenni Rivera

Esteban Loaiza y Jenni Rivera se divorciaron en medio de una fuerte polémica

Antes de perder la vida, Jenni Rivera mantuvo una polémica relación con el deportista Esteban Loaiza con quien se casó en el año 2010 con una magnífica boda de lujo que incluyó a más de 800 invitados. Si bien, la diva de la banda lucía extremadamente enamorada de expitcher de Los Dodgers, las cosas terminaron muy mal, cuando la cantautora acusó al deportista de serle infiel con su hija mayor, ‘La Chiquis’. Mientras que el atleta acusó a la intérprete de engañarlo en múltiples ocasiones y hasta agredirlo físicamente.

Fuentes: Tribuna