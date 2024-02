Peso Pluma toma drástica decisión para borrar a Nicki Nicole de su vida e impacta a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que acaba de exponer que finalmente tomó una drástica decisión con respecto a su expareja, la querida y famosa cantante de rap, Nicki Nicole, para poder borrarla de su vida, generando una gran controversia, dejando impactado a sus millones de fans en las redes sociales.

Como se sabe, el martes 13 de febrero, el intérprete de Ella Baila Sola se volvió viral en redes sociales, debido a que fue captado en video en uno de los casinos de Las Vegas, Nevada, después de que terminó el tan polémico Super Bowl LVIII, mientras caminaba de la mano con una mujer misteriosa, que después fue identificada como Sonia Sahar, siendo acusado de haberle sido infiel a la reconocida argentina.

Ante este hecho, la intérprete de Entre Nosotros, empleó su cuenta de Instagram para lanzar un comunicado en el que confirmó su separación y la infidelidad de este: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Desde ese momento, la creadora de temas como Mamichula y Venganza, se deshizo en redes sociales de todo rastro de su relación sentimental con el cantante mexicano, incluso lo dejó de seguir en sus cuentas, mientras que él se ha mantenido en un total silencio y dejó todo lo que él subió en respecto a su relación sentimental con la originaria de Argentina, por lo que muchos afirmaron que era una seña de esperanza por parte de este a una reconciliación con la joven.

Pero ahora todo cambió, pues la mañana de este viernes 23 de febrero, además de amanecer con el anuncio de que no se presentaria en Viña del Mar 2024, también borró todas las fotos y videos que tenía sobre Nicki Nicole, causando un gran revuelo entre sus millones de seguidores que destacaron que tal vez el intérprete de Tulum se ha resignado a que la argentina no va a volver con él nunca o que es un paso para comenzar una nueva relación sentimental.

Peso Pluma borra a Nicki de sus redes. Instagram @programa_hoy

Fuente: Tribuna del Yaqui