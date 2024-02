Pleito en Telemundo: Cristina Porta devora en 'LCDLF'; destroza a 'Bebeshita' y 'Fuagua'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Telemundo las cosas se pusieron que arde, debido a un nuevo y tremendo pleitazo entre varios de los integrantes, entre los cuales la famosa presentadora española, Cristina Porta, quien dejó de lado las amabilidades y devoró sin piedad a sus 'haters' dentro de La Casa de los Famosos, por lo que no tuvo reparos al momento de destrozar a la joven conductora, 'La Bebeshita' y a los del 'Team Fuagua'.

Como se sabe, la noche del pasado jueves 22 de febrero se realizó la tan esperada ceremonia de nominaciones, por lo que se supo que los seis integrantes del reality show que se encuentran actualmente en la cuerda floja y podrían salir de la casa son la exMiss Universo, Ariadna Gutiérrez, el modelo Clovis Nienow, Cristina, Rodrigo Romeh, la modelo Sophie Durand, y el deportista, Carlos Gómez, al que su familia quiere fuera.

Pocos minutos después de que todos fueran informados sobre este hecho, las reacciones no se hicieron esperar, y mientras que los tres integrantes de 'Team Tierra' no se sorprendieron y bromearon al respecto, tomando las cosas con calma, mientras que Alexis Daniela, nombre real de 'La Bebeshita', y Porta se molestaron demasiado, comenzando así una guerra de dimes y diretes entre ellas por querer "meter mier..., dónde no la hay".

Aunque la exparticipante de MasterChef Celebrity no es una de las nominadas, es una de las integrantes del 'Team Agua' que está unida a Porta, por lo que estaba furiosa de que la nominaran, ya que supuestamente habrían sido los del 'Team Tierra', tachándolos de hipócritas al aparentemente fingir ser sus amigos, pero la española no se quedó callada y defendió al equipo de Lupillo Rivera, afirmando que ellos no le hicieron eso, que jamás se lo harían.

Ante este hecho, 'La Bebeshita' le recriminó que siempre le apoyó, que no podía creer que le pagara así, pero Cristiana firme declaró que ella les cree y sabe que en caso de que la fueran a poner en la línea de fuego se lo dirían directamente, así como ella lo haría, y cuando la joven iba a insultar más a 'Tierra', Ariadna se metió para decirle que le bajara, y pese a las defensas de la exintegrante de Enamorándonos, la Miss Universo afirmó que no porque ella es de ese equipo y los va a defender y no se iba a callar.

Cabe mencionar que poco después Daniela quiso meter más discordia con Maripily Rivera, afirmando que nadie de su equipo la quiere y que hablan pestes de ella, a lo que ella pidió que los desenmascare uno a uno ahí, pero ella solo dijo que todos lo sabían y ya, por lo que la boricua destacó que ella será siempre leal a los suyos aunque ellos la traicionen.

