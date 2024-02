Qué quemón: 'La Divaza' hunde a Alana Lliteras, Alfredo Adame y a 'Team Fuagua' en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa youtuber venezonala, 'La Divaza', amaneció brava y estuvo repartiendo verdades dentro de La Casa de los Famosos, debido a que después de que pasó la hora de la comida, esta no tuvo reparo alguno al momento de hundir al 'Team Fuagua', además de darle unas 'cachetadas' con guante blanco a la reconocida presentadora, Alana Lliteras, junto al polémico actor, Alfredo Adame.

Como se sabe, el 'Team Tierra' es el único cuarto que en el mes que llevan al aire no han perdido a un solo participante por eliminación, sino que Thalí García y Gregorio Pernía abandonaron por decisión propia ante su ataque de ansiedad, demostrando que son el cuarto más fuerte, aún cuando los de 'Agua' y 'Fuego' hayan formado una sociedad para tratar de ganarles y dejarlos fuera a todos, sin imaginarse que son los más apoyados por el público.

Y recientemente, Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, que es el nombre real de 'La Divaza', volvió a demostrar porque es de los consentidos, puesto a que sin tapujos tomó en sus manos la polémica de que la expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, les preparó a los de su cuarto la comida sin lavarse las manos, por lo que directamente le expresó: "Alana como reaccionas a los rumores, de que te vieron el otro día que estabas entrenando agarrando las mancuernas y después hiciste la comida como si nada".

Todos los presentes quedaron completamente sorprendidos y comenzaron a afirmar que ellos también vieron que no se lavó las manos, pero ella en todo momento negó rotundamente que haya pasado de estar levantando pesas y ejercitándose a tocar el pollo y prepararlo sin antes haberse lavado las manos, pero la también cantante siguió afirmando que él y varios, como Clovis Nienow, podían dar fe a que ella no se las lavó, pero ella se mantuvo firme en que sí.

Pero eso no fue todo, pues después de este hecho, la joven exparticipante de Top Chef VIP, señaló que por cada voto que realizaran por su equipo ella prepararía galletas y a los votantes se las regalaría mientras que Guty Carrera dijo que limpiaría casas, a lo que 'La Divaza' gritó que no era cierto, que eran mentiras para que votaran, sin embargo, no conforme con ello, cuando mencionaron que Adame le pide a sus fans lo mismo, la celebridad exclamó: "Pero creo que lo han hecho 3 semanas y nada verdad?", haciendo referencia a que los eliminados son de los cuartos rivales.

Fuente: Tribuna del Yaqui