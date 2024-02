Tras 12 años en Televisa, exactriz de TV Azteca llega destrozada a 'Hoy' y rompe en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien tiene más de 12 años en las filas de Televisa y que también ha trabajado en TV Azteca, sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que en su reciente aparición en el programa Hoy se mostró destrozada y no pudo evitar romper en llanto. Se trata de la querida Luz Ramos, quien envió un mensaje a quienes la siguen relacionando con el crimen que cometió su hermano, que fue sentenciado a 20 años de cárcel.

La originaria del estado de Jalisco comenzó su carrera en la empresa de San Ángel en 2008 cuando participó en el unitario La Rosa de Guadalupe y y posteriormente hizo la serie Los héroes del norte, el programa Como dice el dicho y la telenovela Un refugio para el amor. En 2016 emigró a las filas del Ajusco para unirse al elenco de la exitosa serie Rosario Tijeras, donde tuvo un destacado papel en la trama.

Sin embargo, como no contaba con exclusividad en ninguna empresa, Luz también pudo llegar a Telemundo, donde consiguió fama internacional por interpretar a Jenni Rivera (qepd) en su bioserie Su nombre Era Dolores, la Jenn que yo conocí. Eventualmente la artista mexicana regresó a Televisa para realizar las novelas Caer en tentación e Imperio de mentiras, así como la serie Ringo.

Luz hizo la bioserie de Jenni Rivera

Asimismo, Ramos en la actualidad sigue al aire en el Canal de Las Estrellas gracias al melodrama El Amor No Tiene Receta. En una reciente entrevista con el programa Hoy, la jalisciense mostró su felicidad porque Juan Osorio la tomó en cuenta para el proyecto y habló un poco de su personaje: "Soy madre soltera, es un tema real y fuerte". En cuanto a temas personales, la actriz expresó que luego de 1 año de casarse, ahora busca cumplir su sueño de ser mamá.

Ya el año pasado comencé a hacer mi tarea, ha sido un viaje complicado y doloroso, pero tengo fe en Dios", expresó.

Por otro lado, Luz abrió su corazón luego de que su hermano recibiera sentencia de 20 años de cárcel por haberle quitado la vida a su entonces novia en 2018: "Le dieron sentencia y nosotros lo ponemos todo en manos de Dios, no hacemos más allá, no nos hacemos ciega, pero que se tenga que pagar lo que se tenga que pagar y espero que su familia (de la víctima) encuentre paz en su corazón y nos conceda el perdón a nosotros", dijo con lágrimas en los ojos.

La estrella de 36 años también especificó que su hermano está arrestado en un centro penitenciario especial pues fue diagnosticado con esquizofrenia: "Ahí hay personas con problemas psiquiátricos, donde les dan medicamento y los tienen contenidos". Finalmente, Luz señaló que no quería volver a hablar del tema con la prensa: "Quiero que se hable sobre mí, sobre lo que yo hago, no sobre algo que yo no hice", confesó totalmente destrozada y ahogada en llanto.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy