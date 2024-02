"Ver... a Adame": Poncho de Nigris defiende a Lupillo Rivera y desaprueba a Alfredo Adame

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso influencer y cantante regiomontano, Poncho de Nigris, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que recientemente salió en defensa del reconocido cantante de banda y corridos, Lupillo Rivera, afirmando que dentro de La Casa de los Famosos está haciendo un juego limpio, como se debe, desaprobando las actitudes que ha tenido el polémico actor y presentador, Alfredo Adame, declarando que si se tiene que hay que "verg... a Adame" para que aprenda.

El pasado martes 20 de febrero, las redes se volvieron locas al momento de pasar la tan sonada pelea entre Alfredo y el hermano de Jenni Rivera, en la que ambos se gritan improperios, y casi llegan a los golpes cuando el exconductor de Hoy comenzó a insultar a la madre del cantante y a hablar temas delicados con sus hermanos e hijos, por lo que este en la confrontación que se hacen los miércoles, este lo amenazó con vengarse una vez salgan del reality de Telemundo.

Este tema causó tanta controversia, que durante un en vivo que hizo Poncho en su cuenta de Instagram, varios le cuestionaron sobre esta pelea y que pensaba, a lo que señaló que era momento de ver quiénes eran los leales: "Soy team Lupillo, Adame me estaba cayendo bien, pero tiene unas formas muy gachas y yo soy Lupillo, apoyamos a Lupillo, y si hay que darle una ver... a Adame, se la damos también, yo me uno a Lupillo".

Ante este hecho, declaró que el exintegrante se Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí! que ahora da risa, pero cuando salga su verdadero ser lo van a buscar sacar de cualquier forma: "Es un señor qué... ustedes se van a dar cuenta, ahorita ustedes lo están mam..., y 'hay que buena onda y jajajaja, jijijiji' con los comentarios que hace y que dice, pero ya que le piquen y lo hagan explotar para que vean como se comporta. Van a ver que Adame no va a durar mucho en La Casa de los Famosos, yo le doy tres semanas".

De nueva cuenta reafirmó su apoyo al Team Tierra, especialmente al exnovio de Belinda, señalando los motivos especiales que lo llevan a pensar que ellos eran participantes que valían la pena y que tenía como candidatos para la gran final: "Soy Team Lupillo y Team Titi, son mejores seres humanos. Cae bien el Adame por las mam... que dice y las historias, pero soy Team Lupillo, esos weyes tienen buen corazón y leales".

Finalmente, concordó con que el exactor de Televisa no debió meterse con la familia de ninguno: "No se vale ofender a la familia, ya cuando se meten con la familia ahí se corta todo, el tiro es tu y yo, ya cuando te metes con la familia, involucras hijos, esposa, mamá, papá, hermanos, ahí no, por ahí no es y los hombres que tenemos, que somos leales, que tenemos códigos de honor lo sabemos, el que se mete con la familia le da suelo".

Fuente: Tribuna del Yaqui