VIDEO: Premios lo Nuestro humilla a integrantes de RBD y Christopher Uckerman los exhibe

Miami, Estados Unidos.- A lo largo del año 2023 el grupo RBD dio mucho de qué hablar debido a su regreso a los escenarios después de varios años lejos de los reflectores. Pese a que la agrupación anunció que el pasado mes de diciembre dieron su último concierto como grupo, la realidad es que no todo había terminado para Anahí, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez, puesto aún el pasado jueves 23 de febrero, tenían que reunirse para la entrega de Los Premios lo Nuestro, pero nada salió según lo esperado.

Como era de esperarse el cuarteto arribó emocionado e incluso pasaron por la alfombra roja, hasta aquí todo bien. El problema llegó al momento de intentar entrar al recinto, ya que, ni Christopher Uckerman ni Christian Chávez pudieron acceder, al parecer, el equipo de logística les habría asignado boletos sin mesa por lo que no tenían lugar para sentarse. La peor parte es que ellos estaban nominados a la categoría de 'Mejor grupo o duo pop del año'. Al notar esta situación los actores salieron y se refugiaron en su vehículo donde lanzaron un video en el que le explicaron a sus fans lo que había ocurrido.

Se aprecia que Christopher Uckerman iba engalando con un traje color negro, mientras que Christian Chávez llevaba un atuendo tipo palazzo. En el clip se podía apreciar que ambos estaban sumamente desanimados mientras le explicaban a sus fanáticos que no podrían acompañarlos en ese momento, asimismo el exparticipante de Masterchef VIP mencionó que tras la decepción vivida se irían a cenar.

En su vídeo Christian Chávez mencionó que toda esta situación le parecía bastante extraña y sobretodo porque la banda figuraba entre los nominados, pero no podrían ingresar porque no les dieron los boletos adecuados. Para empeorar la situación más tarde se supo que RBD ganó el premio. Por su parte, Christopher lanzó un vídeo más tarde, en el que resaltó que le parecía doloroso haber viajado hasta Miami y que no le hubieran permitido ingresar a los galardones.

"Hola a todos los seguidores. Pues aquí estamos, salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas.Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados."

Asimismo, el famoso se dio ánimos a sí mismo, resaltando que tanto él como la agrupación eran "mucho más grandes" que este mal momento que habían pasado. Cabe señalar que hasta el momento de redacción de esta nota, la organización de los Premios Lo Nuestro no ha lanzado ningún posicionamiento con respecto a lo ocurrido con Christopher y Christian Chávez, así como las críticas que les llovieron porque no pudieron disfrutar de su momento.

“Queremos decir a todos los seguidores a nivel mundial que nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premios Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto

Fuentes: Tribuna