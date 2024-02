¿Adiós Jada Pinkett Smith? Will Smith se besa y se casa con Melanie Liburd

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En un momento emotivo en el set de Miami de Bad Boys 4 el sábado, Will Smith sorprendió a todos al besar a su coprotagonista Melanie Liburd mientras filmaban una escena de boda.

A sus 55 años, el ganador del Oscar es 19 años mayor que la talentosa actriz británica, conocida por su destacado trabajo en la exitosa serie de NBC This Is Us, por el cual recibió el premio SAG.

Smith, cuyo nombre completo es Willard, no solo actúa en esta cuarta entrega de la franquicia Bad Boys sino que también la produce. Retoma su icónico papel como el teniente detective Michael Eugene 'Mike' Lowrey en esta comedia de policías, dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, que llegará a los cines de Estados Unidos y el Reino Unido el 14 de junio.

La película de Sony Pictures presenta un elenco estelar que incluye a Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Rhea Seehorn, Eric Dane, Alexander Ludwig, Paola Núñez, DJ Khaled, Ioan Gruffudd y Joyner Lucas.

La producción de Bad Boys 4 comenzó el 3 de abril y, según anunció Smith el miércoles, ¡solo quedan "ocho días" de filmación antes de que la película esté lista para su estreno!

Por otra parte, la Amazonia ecuatoriana ha sido escenario de un descubrimiento sin precedentes: la identificación de una nueva especie de anaconda, la serpiente más grande del mundo, durante una expedición liderada por el reconocido actor Will Smith para la serie Pole to Pole with Will Smith, que se estrenará próximamente en Disney+.

El hallazgo tuvo lugar en la región de Bameno, ubicada en la Amazonia ecuatoriana, donde los investigadores, acompañados por Smith, fueron invitados por el pueblo Huaorani para explorar la región y tomar muestras de una población de anacondas. Durante una expedición en canoa por el sistema fluvial, descubrieron una anaconda hembra de dimensiones impresionantes, con 6,3 metros de largo.

El profesor Bryan Fry, de la Universidad de Queensland, quien lideraba la expedición, explicó que esta anaconda difiere genéticamente en un 5,5 % de la especie Eunectes murinus, conocida como la anaconda del sur, lo que la convierte en una nueva especie denominada Eunectes akayima o anaconda verde del norte. Este descubrimiento representa un hito histórico en el estudio de estos reptiles, ya que sugiere que esta nueva especie divergió de la Eunectes murinus hace aproximadamente 10 millones de años.

La situación no generó incomodidad en el actor, quien se lanzó al lago para capturar anacondas junto al equipo de rodaje. Fry destacó la disposición y sorpresa de Smith y todo el equipo durante el descubrimiento. Es importante señalar que las anacondas, a pesar de su impresionante tamaño, no son venenosas, pero su capacidad para envolver a sus presas con su cuerpo las convierte en temidas depredadoras.

Estos reptiles carnívoros se alimentan de una amplia variedad de vertebrados acuáticos y terrestres, desde peces y reptiles hasta mamíferos y aves. La especie Eunectes murinus, conocida como anaconda verde del sur, se encuentra en Perú, Bolivia, Guayana Francesa y Brasil, mientras que la recién descubierta Eunectes akayima, o anaconda verde del norte, se encuentra en Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.

Este descubrimiento resalta la importancia de la conservación de la biodiversidad en la Amazonia y el papel crucial que juegan las comunidades locales y las expediciones científicas en la protección de estas especies únicas en el mundo.

Fuente: Tribuna