Alfredo Adame 'saca del clóset' a integrante de 'LCDLF' y dice sería pareja de 'La Divaza'

Ciudad de México.- El famoso presentador y muy polémico actor de melodramas, Alfredo Adame, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo y dividiendo opiniones en redes sociales, debido a que este acaba de supuestamente sacar del clóset a uno de los integrantes de La Casa de los Famosos, destacando además de todo que cuando lo haga podría convertirse en la pareja de 'La Divaza'.

Como se sabe, desde que comenzó la nueva temporada del reality show de Telemundo, el cuarto 'Tierra' poco a poco ha ido ganándose el corazón del público con su forma tan extrovertida y natural de ser, sin caretas, disfrutando de la experiencia y recibiendo todo el 'hate' de la mejor manera posible, además de que se han sabido mantener unidos pese a los malos entendidos internos, además de que entre ellos ha nacido el shippeo de 'Clovaza', por la cercanía del cantante y Clovis Nienow.

Y es precisamente Clovis el integrante que Adame afirma es homosexual y pronto sería pareja de Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nombre real de 'La Divaza'. Dicha afirmación nació dado a que durante la fiesta semanas que hacen los viernes, el guapo modelo y el influencer en un momento de la convivencia al bailar se pegaron y perrearon, así como todos lo hicieron en algún momento con todos.

Pero, aunque todos le bailaron a la youtuber, incluido Rodrigo Rome, para el expresentador del programa Hoy, Nienow es el que supuestamente está interesado de verdad en la influencer, por lo que al hablar con 'La Bronca' viendo hacía todo ese equipo, señaló que "Clovis se va a terminar tirando a 'La Divaza'. Está a tres segundos de salir del clóset", a lo que ella simplemente se giró a verlos y no dio un comentario.

Cabe mencionar que el público al escuchar las declaraciones del exparticipante de Soy Famosos... ¡Sácame de Aquí!, se dividieron en opiniones, debido a que unos apoyan que es verdad que se le nota a Clovis que está cerca de confesar que prefiera compañía de hombres, mientras que otros le tiran de ser homofóbico y un "viejo sin quehacer", que no puede ver a nadie divertirse sanamente, y otros que lo toman con naturalidad destacando que si así fuera no tiene nada de malo y es vida de él no suya.

Fuente: Tribuna del Yaqui