Christopher Uckermann y Christian Chávez se irían de Premios Lo Nuestro por berrinche

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la polémica versión de desprecio en Premios Lo Nuestro 2024 que dieron el reconocido actor y cantante, Christopher Uckermann, y el también modelo, Christian Chávez, a través de redes sociales, sería falso por completo, puesto a que han afirmado que ambos habían hecho tremendo berrinche a los organizadores del mencionado evento y al no ser tomados en cuenta por ello, habrían decidido abandonar el lugar por ellos mismos a modo de protesta.

Como se sabe, la noche del pasado jueves 22 de febrero se realizó la ceremonia número 36 de premios antes mencionada, en la cual el grupo RBD estaba nominado a la categoría de 'Mejor grupo o duo pop del año', sin embargo, ninguno de los participantes pudo recibir el galardón, que ganaron, puesto a que Chávez y Uckermann tras haber desfilado por la alfombra roja, se marcharon del evento.

Esto lo revelaron en un video en sus cuentas de Instagram en el que explican que: "Salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados".

Esta situación dio mucho de que hablar en redes sociales que se lanzaron en contra de los organizadores del evento, tachándolos de haber actuado muy groseros con los actores cuando merecían un mejor trato, incluso Poncho Herrera salió en su defensa, sin embargo, hubo quienes desmintieron dicha situación, pues en el matutino de Imagen TV dieron otros motivos de lo que supuestamente pasó, asegurando que ellos no fueron víctimas de nada, sino que ellos mismos se causaron el problema.

Esto pues según la reconocida presentadora, Joanna Vega-Biestro, uno de los invitados presentes aseguró que los dos cantantes en realidad despreciaron sus boletos y armaron tremendo berrinche a los organizadores porque la mesa que tenían no estaba hasta en frente y estaban muy cerca del fondo, por lo que exigían un inmediato reacomodo, hecho que al no ser posible prefirieron irse. Ante esto, Uckermann y Chávez no se han pronunciado, pero Ana María Alvarado salió en su defensa y aseguró que no se atreverían a inve yar algo así si podrían ser desmentidos.

