Cristian Castro rompe el silencio y revela si terminó con Mariela por infidelidad con trans

Ciudad de México.- El reconocido actor y muy famoso cantante, Cristian Castro, hace poco que se vio envuelta en una intensa polémica, a la cual decidió romper el silencio y ser él mismo quién diera información al respecto, revelando si es verdad que terminó su relación amorosa con su más reciente pareja, Mariela Sánchez, a causa de que le habría sido infiel con una mujer transgénero.

Como se sabe, fue la tarde del pasado viernes 23 de febrero que en el programa Intrusos afirmaron que terminaron es malos términos debido a que supuestamente "él la engañó con una mujer trans. En realidad, no sé por qué se le agrega la palabra trans a la palabra mujer. La engañó y listo", destacando que: "Lo que sucedió es un cambio muy grande en la personalidad de Cristian. Ese hombre calmado, sosegado, tranquilo, amable y gentil que conocimos acá se transformó en uno muy diferente apenas llegaron a su país. “Es otra persona”, es la frase que me dicen a mí".

Pero eso no fue todo, pues Florencia de la Ve agregó que: "Hubo una situación de infidelidad, pero también un montón de cosas que pusieron de alerta a Mariela y la llevaron a irse prácticamente corriendo, porque la situación se fue agravando y te diría que se tuvo que escapar", y que dos amigas le hicieron ver lo que estaba pasando: "Ellas se tenían que volver y Mariela les dijo 'no, yo acá sola no me quedo, acá es un infierno'.... Había gritos, peleas permanentes y muchas acusaciones. Nada que ver ese Cristian con el que nos hablaba y conoció ella acá".

Pocas horas después de estos dimes y directos, el artista fue captado por cámaras de Televisa, siendo sus reporteros los que inmediatamente le cuestionaron sobre que estaba pasando, que la vieron irse molesta y que ya había rumores de separación, a lo que Cristian declaró que estaban bien, pero que su novia debía de regresar a su país natal por unos problemas personales y hacer unas cosas inamovibles, pero que todo estaba bien, negando de esta manera los rumores que han dado mucho de que hablar en las últimas horas.

Finalmente, el hijo de Verónica Castro destacó su despreocupación por lo que se estaba diciendo que iba caminando con calma, fue amable con la prensa y respondió todo, aunque evitó dar detalles y no quiso comentar que era esa ocupación que la había obligado a irse de México tan abruptamente cuando apenas estaban comenzando los conciertos de la gira del denominado 'Gallito Feliz' al lado de la querida y guapa cantante, Yuri.

Fuente: Tribuna del Yaqui