Desgarrador: Filtran las últimas palabras que Daniel Bisogno le dijo a su hija, Michaela

Ciudad de México.- De nueva cuenta el delicado estado de salud del reconocido presentador de TV y actor, Daniel Bisogno, está dando mucho de que hablar, por lo que recientemente han compartido el desgarrador momento en que este se tuvo que despedir de su hija, Michaela Bisogno, por lo que en las redes sociales han filtrado las últimas palabras que este le dijo a la menor antes de ser internado.

Como se sabe, hace varias semanas que se dice que Bisogno estaría grave, incluso muchos afirman que estaría al borde de la muerte: "Él está con un tubo metido y que lo hace respirar porque estaba muy nervioso, muy alterado, se quiere quitar la tripa. Ayer le bajaron la sedación y pensábamos que le iban a quitar el tubo pero no, los doctores decidieron que dos o tres días más para que esté más fortalecido y ya cuando se lo quiten pueda respirar por sí mismo"

Pero, hace poco en Ventaneando desmintieron que no estuviera reaccionando al medicamente, e incluso señalaron que fue extubado y ya estaba despierto y alerta: "Te acuerdas que habían dicho que le iban a quitar el tubo de la respiración, extubarlo, pero que iban a lo mejor a esperar dos o tres días, pues no. Afortunadamente se lo quitaron, respondió Daniel. Ya está respirando por sí solo y obviamente ya lo despertaron".

Ante este hecho, en Chisme No Like acaban de filtrar una conversación que Daniel tuvo con su única hija sobre la situación, la primera ocasión que estuvo delicado: "Ven, gordita, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide que jamás vas a encontrar una persona que te amó tanto como te he amado yo y que tú me hiciste la persona más feliz del mundo quiero que seas feliz, que siempre te rías, que estés contenta".

De la misma forma, agregaron el amoroso mensaje final antes de tener que despedirse de ella: "Quiero que tengas la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá, porque en algún momento que te sientas triste cuando estés más grande a lo mejor te vas a reír y vas a decir, mi papá es chistoso. Que sepas que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte, no volver a abrazarte".

