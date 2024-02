Ellie Goulding y Caspar Jopling anuncian su separación tras cuatro años de matrimonio

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La reconocida cantante Ellie Goulding y su esposo, Caspar Jopling, han decidido poner fin a su matrimonio después de cuatro años juntos, anunciaron ambos en publicaciones en sus historias de Instagram.

En su declaración, Goulding, de 37 años, expresó: "A la luz de las historias recientes, siento que no me ha quedado más remedio que hacerles saber a todos que Caspar y yo nos separamos en privado hace algún tiempo". La cantante continuó explicando que ambos siguen siendo amigos cercanos y están comprometidos a priorizar la crianza compartida de su hijo de 2 años, Arthur. Goulding concluyó agradeciendo a las personas por respetar su privacidad y anunció que no realizarán más comentarios al respecto.

Ellie Goulding y Caspar Jopling

Por su parte, Jopling, de 32 años, también compartió su comunicado en Instagram, donde afirmó que él y Goulding tomaron la decisión de separarse hace algún tiempo. Añadió que su familia y amigos cercanos ya estaban al tanto de la situación, y pidió respeto por su privacidad y la de Goulding, destacando que ambos siguen siendo amigos cercanos y "co-padres" de su hijo.

Los rumores sobre la separación de la pareja surgieron después de que Goulding fuera vista en Costa Rica con el instructor de surf Armando Pérez. Aunque las fuentes indicaron que la cantante parecía feliz y relajada en compañía de Pérez, el anuncio oficial de la separación no hizo referencia a terceras personas.

Ellie Goulding y Caspar Jopling se casaron en agosto de 2019 después de comprometerse en 2018, y dieron la bienvenida a su hijo Arthur en mayo de 2021. Según informes, la pareja comenzó a vivir por separado a principios de 2023, lo que ha llevado a especulaciones sobre el estado de su relación en los últimos meses.

La noticia de su separación ha generado reacciones en las redes sociales, donde los seguidores expresan su sorpresa y tristeza por el fin de su matrimonio, al tiempo que desean lo mejor para ambos en el futuro.

Fuente: Tribuna