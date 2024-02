¿Galilea Montijo podría estar embarazada? Así confesó en Televisa que volvería a ser madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el nombre de Galilea Montijo apareció en todos los titulares de la prensa pero no por su destacado trabajo como conductora de Premio Lo Nuestro, donde lució espectacular, sino porque surgieron especulaciones de un posible embarazo, debido a dos situaciones que protagonizó previo al evento. En primer lugar, la mexicana estuvo a punto de desvanecerse durante los ensayos de la gala y luego apareció con un vientre abultado que hizo pensar mal a muchos.

El pasado jueves se reportó que la conductora estelar del programa Hoy comenzó a sentirse mal, por lo que requirió apoyo de los equipos de emergencia para darle primeros auxilios. Horas más tarde, fue la propia Montijo quien explicó que un cuadro viral la había hecho sentirse mal del estómago. "Llegué con un cuadro viral, no sé qué está pasando por acá porque varias de las que vamos a participar en el show nos sentimos mal", contó.

Sin embargo, después el tema de su salud volvió a quedar de lado y la atención se centró en la posibilidad de que esté embarazada de su actual pareja Isaac Moreno. Mediante las redes sociales, los internautas no pararon de mencionar que a la famosa se le veía una pequeña pancita durante su paso por la alfombra roja. Aunque otros mencionaron que el ángulo de la cámara y los detalles del vestido no le ayudaron a lucir un vientre plano.

Galilea Montijo desató rumores de embarazo

¿Galilea Montijo podría estar embarazada a sus 50 años?

Como se sabe, durante los últimos meses Galilea ha expresado en varias ocasiones su deseo de tener una niña, luego de ser solo madre de un niño, Mateo. Sin embargo, ella misma confesó que posiblemente lo tendría por vientre de alquiler o cualquier otra opción, debido a que ella ya pasó por la menopausia y no hay manera de que pueda embarazarse. Así habló abiertamente de su menopausia desde enero de 2023:

Me fue muy mal, el bochorno, era una cosa de ‘¿por qué me da esto?'", confesó.

Mientras que en una reciente emisión del programa Netas Divinas, la conductora manifestó que uno de sus propósitos de 2024 era volver a ser madre: "¿A mí qué me falta?, personalmente me queda claro que no puedo quedar embarazada pero estoy buscando una opción, no me quiero quedar con las ganas de una niña, adoptar, un vientre", dijo la tapatía, conmoviendo a todas sus compañeras Daniela Magún, Paola Rojas y Natalia Téllez.

Fuente: Tribuna