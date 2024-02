Luto en TV Azteca: Muere mamá de Daniel Bisogno mientras él lucha por su vida en hospital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor Daniel Bisogno enfrenta un difícil momento pues además de que está luchando por su vida en un hospital desde hace semanas, ahora se informó que su familia se vistió de luto. De acuerdo con los reportes de la prensa, este sábado 24 de febrero murió la madre del conductor, la señora Araceli Bisogno Tapia. Debido a la inesperada noticia, de inmediato decenas de personas reaccionaron y enviaron mensajes a 'El Muñeco' a través de las redes sociales.

Los primeros en informar sobre esta lamentable situación fueron los conductores del programa Chisme no Like, quienes compartieron todos los detalles que hay hasta el momento. El presentador argentino Javier Ceriani realizó una transmisión en vivo a través de YouTube donde reportó que la mamá de Daniel había muerto desde la mañana de este sábado luego de haber luchado dos meses contra el Covid-19.

Una de las reporteras de Chisme no Like se comunicó con la funeraria donde serían llevados los restos de la señora Araceli y confirmaron que no habrá funeral. Según los informes que recibieron mediante llamada telefónica, la señora será cremada de forma inmediata. Araceli Bisogno era madre de los conductores Daniel y Alex Bisogno, y abuela de Michaela, la hija de 7 años del reconocido conductor de TV Azteca.

Esta triste noticia se suscita en medio de la delicada situación de salud que enfrenta el conductor del programa de Ventaneando, quien se encuentra en terapia intensiva por una infección pulmonar. Hasta el momento, ni Daniel ni Alex han emitido algún pronunciamiento al respecto. Como se sabe, es Alex quien ha estado 24/7 con el conductor de Ventaneando, quien desde hace más de dos semanas se encuentra hospitalizado.

Araceli Bisogno fue una mujer que no se dedicó a la vida pública, pero que siempre apoyó a sus hijos en sus carreras. En una entrevista que Daniel le concedió a Pati Chapoy en el Día de las Madres de 2021, el conductor habló sobre su relación con su madre y recordó algunas anécdotas de su infancia. También reveló que ella estuvo al borde de la muerte en 2020 por el Covid-19, pero que logró recuperarse.

Según la información que ha brindado Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando, Daniel Bisogno ingresó al hospital el pasado 9 de febrero para realizarse unos exámenes de rutina, pero su estado se complicó y tuvo que ser intubado. Apenas ayer viernes 23 de febrero se informó que fue extubado y que podía respirar por sí mismo, lo que indicaba una mejora en su condición. Sin embargo, algunos medios han especulado que sufre de cirrosis y que su situación es de vida o muerte.

