"No soy hipócrita": Ariadna destroza a Aleska Génesis durante fuerte discusión en 'LCDLF'

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de La Casa de los Famosos se vivió otro intenso drama entre sus participantes, debido a que recientemente la famosa reina de belleza, Ariadna Gutiérrez, acaba de tener una muy fuerte discusión con la famosa venezolana, Aleska Génesis, a la cual no tuvo piedad al momento de destrozar, asegurándole que ella no era una hipócrita con nadie.

Como se sabe desde hace varias semanas que el 'Team Tierra' tiene una intensa enemistad con todos los del 'Team Fuagua', que son el cuarto Agua y Fuego unidos, dado a que estos se han lanzado en su contra en cada una de las oportunidades que han tenido, sin embargo, Aleska recientemente se dijo ofendida por las actitudes que han tenido en su contra una persona en especial del mencionado team, Ariadna.

Por ese motivo, es que cuando la tuvo frente a frente, comenzó a quejarse de que la Miss Colombia "Ya no me saluda. No no entendí", la cual la escuchó fuerte y claro, así que le respondió: "No cambié, lo que pasa es que a mi no me gusta ser hipócrita. Te vi a ti apoyando eso sin ni siquiera tener la delicadeza. Yo decidí tomar distancia, con todo el respeto del mundo, pero yo no puedo ser hipócrita".

Estas palabras fueron dadas debido a lo sucedido con Gregorio Pernía, en el que 'Fuagua' lo tachó de mentiroso y lo humilló, por lo que Ariadna no los perdona, así que la exnovia de Nicky Jam destacó que: "Ya lo entiendo, pero solo quiero decirte, y eso sí me dolió, lo dije en las cámaras un poco, yo contigo me la llevo superbien, con Divaza que son los únicos del cuarto Tierra con los que he conectado", pidiendo que no se dejen de llevar y lleven las cosas aparte.

Pero la colombiana se negó y dejó en claro que no retomarían la amistad, destacando que: "Entonces creamos nuestra propia versión que ni siquiera tiene que ver con la realidad y por eso yo me alejé y ustedes tenían mi contacto en ese cuarto para preguntarme lo que yo veía, nunca les iba a mentir, pero saltarse a conclusiones y humillar a la gente así, me dolió".

Fuente: Tribuna del Yaqui