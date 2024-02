Shock en Televisa: Dania Méndez revela 'relación' con Agustín; le reclama en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer, Dania Méndez, de nueva cuenta logró dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa, debido a que durante su reciente participación en el programa Hoy, esta hizo una inesperada revelación de su relación con el reconocido deportista y estrella de realitys, Agustín Fernández, el cual le hizo un severo reclamo en plena transmisión en vivo.

Como se sabe, Dania y Agustín participaron en el reality de baile del programa matutino de la empresa San Ángel, Las Estrellas Bailan en Hoy, donde desde un inicio se pudo ver que aunque no eran pareja en la competencia, tenían una gran química y se hicieron bastante cercanos de manera inmediata, lo que evidentemente terminó en rumores y especulaciones de que estaban en una relación sentimental, comenzando con shippeos y mucha insistencia por parte del público para verlos juntos.

Incluso en una ocasión en el ¿De Qué Me Hablas?, los sentaron para interrogarlo sobre su aparente romance que estaba dando muchísimo de que hablar, pero tanto Méndez como Fernández negaron rotundamente que existiera entre ellos algo más que una amistad y un cariño sincero nacido del compañerismo y la convivencia diaria, pues todos ensayaba cada día casi todas las tardes para sacar los bailes lo mejor que se pudiera y alcanzar buenas calificaciones para salvarse de la línea de fuego.

Pero ahora, durante su participación en conjunto del programa Hoy, para reemplazar a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, los jóvenes hicieron un trend de TikTok en el que Dania decía que son amigos y los emparejan, que no puede él tener más amigas, que le revisa el celular, mientras que a él le cortan cada que quiere decir algo, por lo que al estar de frente y que ella dice que claro que se besan en..., este la interrumpe molesto para que no termine y le reclama que nunca lo dejaron hablar que no se valía.

Y aunque esto evidentemente fue una broma del exparticipante de Guerreros 2020 y de la exintegrante de Acapulco Shore, en las redes sociales compartieron comentarios como: "Es imposible ser solo 'amiga' de @AagusFernandezr, ¿Quién se resiste a 'solo amistad'?", "Cuando digan que son más que amigos nos sorprendemos" y "¿Cómo que somos amigos y nos besamos? @dania_mdz explícanos".

