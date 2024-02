"Tendrá un paro": Vidente hace terrible predicción de Daniel Bisogno y estremece a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que las buenas noticias sobre el reconocido y polémico presentador, Daniel Bisogno, no duraría mucho, dado que uno de los pitonistas del momento, Ramsés Vidente, recientemente a través de sus redes sociales ha realizado una terrible predicción en contra del también actor, con lo cual ha logrado estremecer a TV Azteca, debido a que supuestamente "tendrá un paro".

Desde hace un par de semanas que en Ventaneando han tenido la atención de millones de televidentes y de otros medios de comunicación, debido a que el pasado 8 de febrero confirmaron que Bisogno estaba hospitalizado y pocos días más confesaron que fue operado y tuvo que ser intubado por una infección pulmonar, dejándolo tan débil que no podría respirar por él mismo, causando una gran preocupación.

Pero, afortunadamente la tarde del pasado viernes 23 de febrero, Pedro Sola dio una actualización que alegró a los millones que han rezado por el presentador, expresando que: "Te acuerdas que habían dicho que le iban a quitar el tubo de la respiración, extubarlo, pero que iban a lo mejor a esperar dos o tres días, pues no. Afortunadamente se lo quitaron, respondió Daniel. Ya está respirando por sí solo y obviamente ya lo despertaron".

Lamentablemente, no todos creen que el actor de Lagunilla, Mi Barrio pueda salir adelante de la situación, dado a que el vidente antes mencionado asegura que pronto este va a tener un paro respiratorio que podría ser lo que acabe con su vida, señalando que no es que lo deseen, sino por el contrario, que esperaban que saliera del nosocomio lo antes posible dado a que no les gustaría que se fuera teniendo tanto por delante y más que nada su niña.

Pero, al parecer las cosas podrían complicarse para el famoso protegido de Pati Chapoy y en realidad estas aparentes mejorías que ha ido presentando podrían dar un gran paso hacía atrás. Cabe mencionar que este no es el único vidente que afirma que la hora de Bisogno se encuentra muy cerca, pues Mhoni Vidente declaró que ella también estaba viendo que pronto el presentador perdería la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui