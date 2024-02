Tras 20 años en Televisa, conductora revela el infierno que vivió en el programa 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien forma parte de las filas de Televisa desde hace más de dos décadas, volvió a apoderarse de la atención de la prensa debido a que recientemente confesó lo mal que la pasó mientras formó parte del programa Hoy. Se trata de la talentosa Natalia Téllez, quien salió del matutino en medio de rumores de que había recibido muy malos tratos por parte de las conductoras estelares, Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

La también estrella de cine y teatro comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde 2004 cuando actuó la telenovela Rebelde y después fue conductora el Canal Telehit donde hizo programas como Qué show con Alejandra Vogue, Telehit New Generation y El Mundo al Revés con Natalia. Mientras que también ha participado en melodramas como Palabra de mujer y más recientemente Te acuerdas de mí.

Además, Natalia tuvo la oportunidad de ser parte del elenco del matutino Las Estrellas de 2016 a 2018 y luego de su salida se especuló mucho que nunca se había llevado bien con Gali y Legarreta. No obstante, en diversas ocasiones ella misma ha señalado que no tuvo ningún problema con sus compañeras: "Cuando yo salí del programa, lo que la gente más me preguntaba eran preguntas direccionadas siempre a ellas dos".

Natalia Téllez en 'Hoy'

Pero en la más reciente emisión del programa Netas Divinas, Téllez confesó que realmente la había pasado mal mientras estuvo trabajando en Hoy pero hay que resaltar que no por culpa de Montijo y Andrea, sino por culpa del estrés. "Yo en la época en la que más estresada estuvo es cuando trabajaba con 'Chuli' (Galilea) en Hoy", empezó el relato de la conductora 'pecosita'.

Natalia confesó que la carga de trabajo que todos sus compañeros de programa tenían, a ella le causaban más estrés: "Hoy es mucha exposición y se le van sumando, se le suma, se le suma, lo que están ahí es una inercia, muchas cosas comerciales, y como que entras en ese rollo donde todos están haciendo tanto y lo normal y la media es un chin...". Después de un tiempo, la vida de la actriz comenzó a girar alrededor de ese estrés.

Yo estaba haciendo radio, comiendo en el uber, no me daba cuenta que me estaba chin... tres cafés de los grandotes, no me daba cuenta que me echaba un vino tinto pa dormir, llegaba a Netas y sentía que las manos me temblaban".

'La Gali' le dio la razón a Téllez en su relato y compartió que ha tenido experiencias similares: "Yo después de 16 años, el otro día estaba comiendo con mi pareja y me dice 'come tranquila, disfruta' y me cayó el 20, en Hoy sino desayunas en tres minutos, ya no te dio tiempo de desayunar", reveló la tapatía. Por lo que Natalia añadió: "Es muy cabr... es mucho estrés".

Fuente: Tribuna