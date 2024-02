Tras dura separación, Adamari López hace una desgarradora confesión sobre su hija Alaïa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de enfrentarse ante una dura separación del hombre con el que estuvo más de 10 años, Toni Costa, la reconocida actriz de melodramas y famosa presentadora, Adamari López, recientemente acaba de sincerarse con el público e hizo una desgarradora confesión con respecto a su única hija, Alaïa Costa López, después de esta situación tan complicada.

Como se recordara, hace dos años que Costa y López confirmaron que se iban a separar después de más de 10 años juntos y tener una hija en común, por la cual han mantenido una relación llena de cordialidad, paz y cercanía, tratando de darle la mayor normalidad posible, incluso en el programa de baile que condujo Adamari en Telemundo, ellos tres bailaron juntos como una demostración, sin embargo, nunca dieron las razones exactas que los llevaron a tomar dicha decisión.

Y ahora, a dos años de la situación tan complicada, López declaró en su programa Ada y Chiqui De Show, por primera vez habló de lo doloroso que fue para su niña esta situación: "Al principio cuando nosotros nos separamos, siento que a ella se le hacía difícil entender en dónde quedaba ella en todo esto. En esa parte era difícil porque también me veía triste a mí, aunque yo tratara de poner buena cara, había cosas que me afectaban y que si me afectaban a mí, por ende, le afectaban a ella como hija".

Ante esto, la reconocida exactriz de Televisa dejó en claro que al ver que estaba afectando mucho a su pequeña decidió ser aún más fuerte: "Pero Alaïa sabe que mamá es una mamá fajona y que va a hacer todo lo posible, que va a trabajar en todo lo que pueda para sacarla adelante para poder pagar su escuela, para poder encontrar tiempos para invitarla a viajar o hacer actividades juntas fuera de la casa".

Finalmente, declaró que gran parte de lo que ha hecho para hacer todo este proceso más ligero para su pequeña, fue el hecho de que recibió el ejemplo que le dio su madre al crecer, dándole una familia unida aún estando separados, llevando todo por el camino del amor y no la guerra: "Yo pienso que estoy haciendo un trabajo parecido al que hizo mi mamá, dejándome llevar por como soy yo y las bases y el amor que me dieron en mi casa".

