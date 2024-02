VIDEO: ‘Momento’ en el que le 'niegan el paso' a Christopher Uckerman a los Premios lo Nuestro

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Hace un par de días Los Premios lo Nuestro dieron mucho de qué hablar y no por cosas precisamente positivas. Y es que, los galardones hicieron enfurecer a los fanáticos de RBD, cuando los cantantes, Christopher Uckerman y Christian Chávez publicaron a través de sus redes sociales que no podrían pasar a recibir sus premios, puesto no pudieron ingresar al evento por un problema con sus boletos.

En el clip, ambos famosos lucen molestos y decepcionados, al tiempo en el que aclaran que no podrían disfrutar de su nominación al Mejor Dúo o Grupo Pop Musical porque hubo un problema con la asignación de su mesa. Asimismo, Uckerman declaró que la organización del evento había sido muy extraña y resaltó que le dolía el hecho de haber viajado hasta Miami por nada. Por su parte, Chávez mencionó que se irían a cenar a otro lado para pasar el mal trago.

Horas después, la cuenta oficial de Adrián Uribe compartió un gracioso video en el que, en compañía de Christopher, recrearon el momento en el que no les permitieron el ingreso al actor de El Hubiera Si Existe. En el clip, se aprecia al comediante vestido como alguien de seguridad, interpretando al guardia que no le permitiría el acceso a Christopher. En el video se aprecia que el famoso se acerca a la puerta, pero el guardia le impide pasar al ver su boleto.

Y es que, según lo dicho por Uribe, el lugar que se le habría asignado a Christopher ya había sido ocupado por alguien más, por lo que se les daría según fueran “llegando”. Ante la molestia de Uckerman, Uribe lo tranquiliza y le explica que tienen lugares más arriba, aunque “se alcanzan a ver chiquitos los artistas, pero se oyen muy bonito”. El cantante le explica que esa situación es inaceptable, porque él es uno de los nominados y tiene que estar en las mesas delanteras.

Adrián le promete que verificará lo que está ocurriendo y se contacta con alguien a través de su radio. Cuando parece que todo está aclarado y Christopher está por entrar, Uribe le dice que no puede pasar, puesto no había lugar, pero como regalo de consolación, le había hecho una reservación en un restaurante cercano, para que se fuera a cenar con Christian Chávez. Ante esto, Uckerman no puede contener la risa. Cabe señalar que esta publicación llega de manera paralela con lo dicho en Sale el Sol, donde la mañana de ayer aseguraron que ambos cantantes se fueron de los galardones por un "berrinche", tras enterarse de que sus lugares no estarían cerca del escenario.

Fuentes: Tribuna