Esto es lo que realmente le pasa a tu cuerpo cuando comes mandarinas todos los días

Ciudad de México.- ¿Por qué amamos tanto las mandarinas? Claro, es porque saben deliciosas y huelen divinamente. ¿Comes una o más mandarinas todos los días? ¡Fantástico! ¡Porque esta deliciosa fruta no sólo alegra nuestra alma, sino también nuestro cuerpo gracias a sus numerosas vitaminas!

Las mandarinas te ayudan a perder peso

Si quieres adelgazar, las mandarinas son un excelente snack dulce entre horas. Los cítricos sólo contienen poco menos de 54 kcal por 100 g. Pero eso no es todo. En el futuro, es posible que no quieras quitar meticulosamente la piel blanca que se encuentra directamente debajo de la cáscara, sino simplemente comértela. Las fibras contienen la sustancia nobiletina, que estimula la quema de grasa y, por tanto, hace que los kilos desaparezcan.

Tu hígado está protegido

También le estás haciendo algo bueno a tu hígado consumiendo mandarinas a diario. La nobiletin no sólo estimula la quema de grasas, sino que también evita que se acumule demasiada grasa en el hígado. De este modo se puede evitar la enfermedad del hígado graso, que es el desencadenante de muchas enfermedades graves.

Las mandarinas fortalecen tu sistema inmunológico

Por muy pequeñas que sean las mandarinas, son enormes potenciadoras de tu sistema inmunológico y te protegen de la tos, la secreción nasal, etc. Las frutas de naranja son auténticas bombas de vitamina C. ¡Hay 30 g de vitamina C por cada 100 g de mandarinas! Como no podemos producir vitamina C nosotros mismos, sino que tenemos que obtenerla a través de los alimentos, las mandarinas son perfectas para cubrir nuestras necesidades diarias de vitamina C.

Tu piel adquiere más luminosidad

La vitamina C contenida en las mandarinas no sólo fortalece nuestro sistema inmunológico, sino que también estimula la formación de tejido conectivo. Por tanto, la vitamina garantiza una piel firme y suave. Además de vitamina C, las pequeñas bombas vitamínicas de color naranja también contienen provitamina A. La provitamina A favorece la renovación celular, lo que nos bendice con un cutis fresco, juvenil y radiante.

Las mandarinas aseguran huesos fuertes

Si comes unas cuantas mandarinas todos los días durante el invierno, no sólo estás haciendo algo bueno para tu sistema inmunológico y tus órganos, sino también para tus huesos. El calcio mineral contenido en los cítricos puede ser absorbido mucho mejor por el cuerpo gracias al ácido de la fruta. El cuerpo necesita calcio para tener huesos y dientes fuertes . Por eso vale la pena recurrir a la mandarina con más frecuencia.

Fuente: Tribuna Sonora