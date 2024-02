'Exatlón México': ¿Daniel Corral? Filtran quién sería el eliminado del reality de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de una intensa semana de competencias, recientemente en el Exatlón México se va a vivir uno de los duelos más importantes, que es el de la eliminación, en el cual se sabrá el participante que debe despedirse de sus compañeros, por lo que páginas de spoilers acaban de filtrar quién sería el atleta que va a ser eliminado del reality de TV Azteca, ¿acaso es Daniel Corral?

Como se sabe, cada domingo en el reality deportivo que se graba en las playas de la República Dominicana, uno de los integrantes de los Rojos o los Azules, según el color que se encuentre en riesgo, deben de despedirse del resto de sus compañeros, despidiéndose de la posibilidad de ganar los dos millones de pesos que se encuentran en juego en la competencia y por lo que todos buscan llegar a la gran final.

Pero según los spoilers de cuentas especializadas en el reality deportivo, como el canal de YouTube de Proyecto TV, han dicho que este domingo 25 de febrero no será Daniel quién deba despedirse de sus compañeros, sino que será el reconocido gimnasta y deportista, David 'La Bestia' Juárez, señalando que el gran atleta en su último día no tendrá su mejor momento y se podrá notar sus pocas ganas de salir a competir.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, por lo que el resultado podría ser diferente, y no será hasta dentro de un par de horas que se sepa si es verdad que el de los Contendientes van a tener que despedirse de este integrante que siempre fue reconocido como uno de sus pilares.

Pero, en caso de que resulte ser cierto, esto significaría que los siguientes en perder a uno de sus elementos serían los Famosos, debido a que ya se está diciendo que el próximo domingo 3 de marzo será Corral, el denominado 'Guepardo', será el siguiente en ser eliminado de las playas de la República Dominicana, lo cual ya está comenzando a causar un gran revuelo entre los millones de espectadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui