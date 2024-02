Hermano de Daniel Bisogno alerta a TV Azteca con noticia del conductor: “Se le complicó”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que los últimos días han sido muy duros y dolorosos para la familia del conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, ¿la razón? Desde el pasado 9 de febrero, el presentador de televisión ha estado hospitalizado debido a complicaciones con una infección que le dio en los pulmones. Por el otro lado, la noche de ayer, se dio a conocer que María Araceli Bisogno Tapia, madre de la estrella de televisión habría fallecido debido a complicaciones con el Covid-19.

Poco antes de que esta nueva tragedia atacara a la familia Bisogno, el medio Chisme No Like logró interceptar a Alex, el hermano de Daniel, quien se encontraba a las afueras del hospital. Pese a que éste intentó evadira los reporteros no logró hacerlo por demasiado tiempo y no tuvo mayor remedio que dar detalles sobre el estado de salud del presentador, quién es famoso por su participación tanto en la radio como en la televisión y en el teatro.

Según declaraciones de Alex Bisogno, el actor de Lagunilla mi barrio y el Tenorio cómico se encuentra cada vez mejor y es posible que dentro de algunas semanas sea dado de alta. También informó que el motivo por el que terminó hospitalizado fue por una fuerte infección derivada de una cirugía que tuvo hace aproximadamente tres meses, la cual se le complicó y terminó por afectar la zona del pulmón.

Alex revela verdadero estado de salud de Daniel Bisogno

Créditos: Internet

De acuerdo con declaraciones de Alex, es posible que Daniel haya podido evitar pasar por todo este doloroso proceso; sin embargo, no logró hacerlo porque tardó en irse a atender al hospital y, cuando llegó al nosocomio, ya era demasiado tarde puesto la infección ya se encontraba en un estado avanzado por lo que los médicos tuvieron que recurrir a la indubación y a inducirlo a un coma, lo que coincide con las declaraciones brindadas por los compañeros de Daniel en Ventaneando, anteriormente.

“Lamentablemente, se tardó en ir al hospital y, cuando llegó, bueno, la infección había avanzado", declaró Alex Bisogno

Cabe señalar que Alex fue muy enfático en aclarar que hasta el momento no se cuenta con una fecha para que Daniel sea dado de alta; incluso señaló que por el momento los médicos necesitan que el famoso se encuentre lo más tranquilo posible por lo que es probable que permanezca dentro del nosocomio por algunos días más. Asimismo señaló que la familia Bisogno no está contemplando la idea de enviarlo a un hospital fuera de México puesto considera que en este país ya se le está atendiendo como es debido.

"(Daniel) está con los mejores médicos de México. Dios es muy grande y le puso la gente indicada para que peleara esta batalla. Daniel no se va a ningún lado", declaró el familiar del presentador.

