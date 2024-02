Jack White revela su canción favorita de blues: 'Dark Was the Night, Cold Was the Ground'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En el vasto universo del blues, donde las notas resuenan con el eco de las emociones más profundas, Jack White, reconocido músico y productor, ha señalado una pista en particular como su favorita. Según reveló en una entrevista reciente, para él, la mejor canción de blues es Dark Was the Night, Cold Was the Ground, escrita e interpretada por el legendario Blind Willie Johnson en 1927.

Esta elección no es casualidad. Dark Was the Night, Cold Was the Ground ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. Tanto es así que esta canción fue incluida en el disco de oro de la nave espacial Voyager, destinado a representar la emoción humana de la soledad. Considerada una de las piezas más solitarias y melancólicas jamás escritas, esta obra maestra del blues es un testimonio de la profundidad del arte sonoro.

La canción se distingue por su estilo único y conmovedor. Blind Willie Johnson la interpreta con una guitarra de ritmo lento y hipnotizante, acompañada por su característico tarareo de un himno anglicano del siglo XVIII, conocido como Getsemaní. Lo notable de esta pieza es que carece de letras reales; es simplemente la expresión pura a través de la guitarra slide y el gemido del músico.

Jack White, al referirse a esta obra, no escatima en elogios. Para él, la canción es un prodigio de la música blues. Destaca la capacidad de transmitir emociones tan intensas sin necesidad de palabras, solo con la vibración de las cuerdas y el lamento del intérprete. Describe cómo la canción comienza con una belleza melódica, para luego adentrarse en un territorio más oscuro y perturbador, todo ello sin pronunciar una sola palabra.

La fascinación de White por Dark Was the Night, Cold Was the Ground radica en su poder evocador y en la maestría con la que Blind Willie Johnson logra transmitir una amplia gama de emociones a través de su guitarra. Considera que esta pieza desafía las convenciones musicales de su época y muestra el potencial ilimitado del blues como forma de expresión artística.

Además, White destaca la audacia del sello discográfico que permitió que esta canción viera la luz. Reconoce que no es fácil lanzar una pieza tan atípica y desafiante, pero al hacerlo, la industria musical contribuyó a preservar una joya del blues que sigue inspirando a generaciones de músicos y oyentes.

En resumen, Dark Was the Night, Cold Was the Ground no solo es la canción favorita de Jack White, sino que también representa un hito en la historia del blues. Su capacidad para conmover y emocionar trasciende el tiempo y el espacio, consolidándola como una obra maestra eterna que continúa cautivando a todos aquellos que tienen el privilegio de escucharla.

Fuente: Tribuna