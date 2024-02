Los showrunners de 'Game of Thrones' dicen que HBO rechazó una idea para una trilogía de películas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Desde su creación, Game of Thrones se ha mantenido como un fenómeno cultural, pero los últimos compases de la serie dejaron un sabor agridulce entre los fanáticos. Ahora, los showrunners, David Benioff y D.B. Weiss, han revelado un giro en la historia que pudo haber sido: una trilogía de películas para concluir la épica saga de los Siete Reinos.

La revelación de esta idea alternativa surge a raíz de una decisión de HBO, quien optó por centrarse en la experiencia de visualización en casa, en lugar de llevar la conclusión de Game of Thrones a la gran pantalla. Benioff y Weiss, en una entrevista reciente, admitieron que la cadena no estaba interesada en llevar la historia al cine, señalando que su enfoque estaba en el Home Box Office, not Away Box Office.

Esta revelación despierta la curiosidad sobre cómo habría sido el destino de personajes como los Stark, Lannister y Targaryen en un formato cinematográfico. ¿Habría permitido más tiempo y cuidado un desenlace más satisfactorio que las temporadas finales televisivas? La rapidez con la que se resolvieron tramas y arcos de personajes en las últimas temporadas fue objeto de críticas y debate entre los fanáticos.

Una de las razones detrás de estas críticas fue el hecho de que las últimas temporadas de Game of Thrones superaron el material fuente de George R.R. Martin, autor de la serie de novelas Canción de hielo y fuego. Benioff y Weiss, aunque recibieron una guía sobre cómo atar los cabos sueltos de Martin, fueron responsables de darle un cierre a la historia sin contar con el respaldo completo de los libros, lo que llevó a percepciones de que la calidad de la escritura sufrió como resultado.

Los fanáticos, acostumbrados a la rica y detallada narrativa de las primeras temporadas, se sintieron decepcionados con la forma en que se manejaron ciertos personajes y tramas en las temporadas finales. La sensación de que los años de desarrollo se ignoraron o concluyeron de manera insatisfactoria resonó profundamente entre la audiencia.

A pesar de estas críticas, el legado de Game of Thrones continúa, con la serie precuela House of the Dragon ya en emisión y un spin-off adicional, A Knight of the Seven Kingdoms, en camino. Sin embargo, la idea de una trilogía de películas como cierre para la serie original queda como una interesante reflexión sobre lo que podría haber sido y lo que realmente fue.

