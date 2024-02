¿Quién era María Araceli? El día que Daniel Bisogno filtró todos los matices de su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde el pasado 9 de febrero, el polémico conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno, se encuentra hospitalizado por complicaciones provocadas por una infección pulmonar, derivado de una cirugía que tuvo hace tres meses, esto según palabras del hermano del famoso de Lagunilla de mi barrio, Alex; sin embargo, parece ser que las desgracias no paran de llegar a la familia, puesto el día de ayer trascendió la sensible noticia del fallecimiento de la progenitora del compañero de Pati Chapoy.

Inicialmente, la noticia fue filtrada por el medio de YouTube, Chisme No Like donde revelaron que, durante la mañana del pasado sábado 24 de febrero, María Araceli Bisogno perdió la vida a causa de Covid-19, enfermedad contra la que estuvo luchando desde hace varias semanas. Horas más tarde, familiares y fuentes directas comenzaron a confirmar la noticia, misma que no tardó en replicarse a través de diversos medios de comunicación.

Según datos proporcionados a través del obituario de Araceli, la mujer no tendría velorio y tampoco tendría alguna ceremonia previa a su entierro en algún panteón, ya que, todo se reduciría a una cremación directa de la que se desconoce la fecha, hora y el lugar en donde se realizará, probablemente dicha decisión se tomó a manera de hacer todo de la forma más privada posible. Por otro lado, se desconoce si Daniel ya sabe la noticia sobre la muerte de su madre puesto el presentador de Lagunilla mi barrio y Tenorio Cómico continúa hospitalizado.

María Araceli solía apoyar al famoso con su carrera en la comunicación

Créditos: Internet

Antes de toda esta penosa situación, Daniel Bisogno había llegado a compartir algunos detalles sobre su madre, un ejemplo de ello ocurrió en un especial del Día de las Madres de TV Azteca donde describió a su madre como una mujer muy cariñosa, aunque era capaz de disciplinarlos en caso de que ellos lo necesitarán. También aseguró que siempre procuraba tener listo el refresco de su padre entre otras anécdotas.

"Mi mamá siempre fue muy cariñosa con nosotros, siempre nos trató muy bien. Nos aventaba la chancla, eso sí, pero ya que iba uno encarrerado. Me hacía ir por el refresco de mi papá todos los días, público, me gritaba en donde yo estuviera para que yo fuera por la Coca de mi papá."

Pero aquella no fue la única cosa ocasión en la que Daniel habló sobre su madre, ya que, en meses recientes acudió como invitado al programa de Yordi Rosado, en donde contó que su progenitora contrajo nupcias con su padre cuando apenas tenía 14 años es decir, era menor de edad. Así mismo contó que la relación entre ambos siempre fue bastante sólida pese a que dormían en el camas diferentes. Finalmente, Bisogno contó que su madre siempre lo apoyó con su carrera en los medios de comunicación por lo que solía llevarlo a diferentes castings.

Fuentes: Tribuna