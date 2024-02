Tim Commerford, bajista de Rage Against the Machine, habla sobre el futuro de la banda

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Desde que Brad Wilk, baterista de Rage Against the Machine, anunció a principios de año que la banda no volvería a salir de gira ni realizar presentaciones en vivo, se ha mantenido un velo de incertidumbre sobre el futuro del grupo. Sin embargo, en medio de este panorama, ha sido el bajista Tim Commerford quien ha ofrecido algunas declaraciones sobre la situación.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, en el contexto de la promoción de su otra banda, 7D7D, Commerford abordó el tema sobre el destino de RATM de manera franca y sin rodeos. Ante la pregunta sobre si la banda estaba realmente terminada, su respuesta fue reveladora:

No lo sé. No me involucro en eso. Soy el bajista. Simplemente espero a que alguien me diga lo que tengo que hacer

Con humildad, Commerford reconoció su posición en la jerarquía del grupo y expresó que los bajistas suelen ser los últimos en enterarse de las decisiones importantes. Afirmó que, aunque Brad Wilk haya hecho declaraciones al respecto, él está un paso por delante y él, como bajista, sigue esperando instrucciones.

No obstante, dejó en claro que no da por terminado a Rage Against the Machine. Comparó la presencia del grupo en su vida con la Batiseñal que ve Batman, indicando que cuando la luz de RATM aparece, él sabe que tiene asuntos que atender y se muestra dispuesto a ello.

La entrevista también tocó un tema personal para Commerford: su diagnóstico de cáncer de próstata en 2020. El bajista compartió que actualmente se encuentra bien y que se somete a controles regulares para monitorear su salud, destacando que sus niveles de PSA están en cero y que se realiza pruebas cada tres meses.

Por otro lado, en cuanto a su proyecto paralelo, 7D7D, Commerford señaló que la banda, integrada además por el baterista Mathias Wakrat y el guitarrista Jonny Polonsky, acaba de lanzar su último sencillo titulado "Insignia".

En resumen, la incertidumbre sobre el futuro de Rage Against the Machine persiste, pero las palabras de Tim Commerford brindan un vistazo desde la perspectiva de un miembro fundamental del grupo. Su disposición a responder a la llamada de RATM cuando sea necesario sugiere que, aunque el futuro sea incierto, el espíritu de la banda sigue vivo en sus integrantes.

