VIDEO: Daniel Bisogno 'reaparece' en redes sociales y envía conmovedor mensaje a su madre

Ciudad de México.- La noche del pasado sábado, 24 de febrero, trascendió la amarga noticia de que la madre de Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, perdió la vida después de luchar por varias semanas contra el Covid-19. Esta lamentable evento ocurrió cuando el famoso continúa internado por una grave infección pulmonar por lo que se desconoce si al momento de la redacción de esta nota, el compañero de Pati Chapoy es consciente de que su madre trascendió a otro mundo.

Es bien sabido que el 'Muñe' sentía especial afecto por su progenitora, hecho que dio a denotar en varias ocasiones, siendo la más reciente hace tres meses, cuando acudió como invitado al programa de Yordi Rosado, donde habló un poco sobre su mamá. Aunque ésta no era la primera vez que él actor de Lagunilla de mi barrio se deshacía de amor por su madre frente a las cámaras de televisión.

Resulta ser que años atrás, el actor de El Tenorio Cómico fue entrevistado por Pedrito Sola para el Especial del Día de las Madres de TV Azteca donde brindó algunos detalles sobre cómo era la vida con su progenitora cuando era un menor. En dicha entrevista el tío Pedrito señaló que María Araceli era una "Santa" y no sólo eso, sino también llegó a mencionar que el presentador de televisión era el hijo favorito de la mujer puesto él era el mayor de sus hermanos, hecho que no fue contradicho por Bisogno, quien únicamente se limitó a sonreír.

En aquella ocasión, Daniel contó que su madre siempre fue muy cariñosa con él, aunque no dudaba en disciplinarlos si era necesario. También señaló que era cuidadosa con su pareja, a quien solía comprarle un refresco todos los días a la hora de la comida. Daniel contó que su madre no tenía miedo de gritarle desde donde estuviera, ya sea en la calle, para que pudiera ir a comprar el la gaseosa de su padre. Asimismo, Daniel comentó que su madre no era una avida cocinera puesto prefería comprar todo en negocios de comida económica. Siendo que los únicos platillos que sabía con preparar eran ravioles, espagueti a la mayonesa y croquetas de atún.

"Mi mamá siempre fue muy cariñosa con nosotros, siempre nos trató muy bien. Nos aventaba la chancla, eso sí, pero ya que iba uno encarrerado. Me hacía ir por el refresco de mi papá todos los días, público, me gritaba en donde yo estuviera para que yo fuera por la Coca de mi papá", declaró Bisogno

Por otro lado, Bisogno comentó que su madre lo apoyó fervientemente con la elección de su carrera artística puesto solía llevarlo en la extinta línea de camiones, ruta 100 a diversos castings para que pudiera participar en varias películas; sin embargo, en una ocasión el famoso se quedó afuera del vehículo puesto la cantidad de gente que bajó de éste era tal que terminaron por empujarlo. Entre risas Daniel contó que su mamá no se percató de esto hasta tres paradas después; finalmente Daniel reveló que su madre era su mayor fan y le envió un enternecedor mensaje: “Arita, te quiero.”

Fuentes: Tribuna