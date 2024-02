¿Cristian Castro, infiel? Mariela Sánchez rompe el silencio y habla de su polémica ruptura

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tan conocida mujer uruguaya, Mariela Sánchez, recientemente brindó una entrevista muy reveladora para TV Azteca, en la cual decidió romper el silencio con respecto a su tan polémica ruptura, que fue sumamente inesperada, con el famoso y reconocido cantante, Cristian Castro, en donde acaba de hablar de los motivos que han circulado por redes sociales, ¿acaso sí fue infiel el intérprete?

Sánchez, expareja del denominado 'Gallito Feliz', rompió el silencio sobre su abrupto rompimiento con el cantante mexicano, a poco más de un mes de haber hecho pública su relación sentimental. La asesora inmobiliaria llegó a su natal Córdoba donde un corresponsal del programa Ventaneando la abordó para conocer sus declaraciones al respecto: "No, no estoy bien, no quiero hablar hoy, vengo muerta, sin dormir una noche y dos vuelos, así que… no quiero hablar del tema, de nada, la verdad yo no estoy bien, o sea, no", dijo Sánchez al reportero que la captó en el aeropuerto.

Ante el comentario sobre que su rompimiento provocó gran impacto, la argentina replicó: "Sí, yo también me sorprendí… pero bueno, estoy triste, así que prefiero no hablar, así que gracias, chicos". Pero al escuchar que la gente tiene interés de conocer su versión de los hechos, Mariela únicamente dijo: "Es que yo no tengo qué hablar, yo hablo al lado de Cristian nada más, ¿a quién le puede importar mi vida?, tengo una vida normal yo, soy una chica grande, tengo 42 años y tengo un negocio, y a mí esto no me interesa, yo hablo al lado de él nada más".

Cristian con Mariela. Internet

Reiterando que no brindará declaraciones sobre el reconocido hijo de Verónica Castro, Sánchez escuchó los comentarios sobre sus planes de boda y dijo: "Sí, pero bueno, no sucedió, es simple, no hay otra historia. No estoy desilusionada, estoy triste, la verdad". Dejando en claro que su vida sigue como lo era antes de conocer a Cristian, la argentina aclaró que no fue fácil abandonar su país para apoyar al cantante en sus proyectos: "Sí, no era fácil, pero bueno, ya estoy grande también, así que puede pasar de todo".

En el caso de los familiares de ambos, Sánchez reveló que los suyos no tenían conocimiento de su rompimiento con Castro, y de

la exactriz de Televisa, su exsuegra, solo mencionó: "Excelente, excelente mujer, muy respetuosa, es bárbara ella, bien, todo bárbaro. Cero, para nada de mala relación, todo excelente con ella". Antes de partir del lugar, Mariela también se pronunció sobre los motivos de su presunta separación, como el es caso de Clarita Kim, quien en días pasados confesó que supuestamente Cristian la engañó con ella.

Según Mariela, destacó que no cree en lo dicho por la mujer trans: "No, hay muchas boludeces, como esa chica trans que habla, Cristian estaba las 24 horas conmigo en Uruguay, imposible que haya salido con alguien, imposible", dijo al respecto. Sobre las supuestas desconfianzas del intérprete de No Hace Falta, Sánchez explicó: "Cualquier hombre tiene celos, pero de eso no voy a hablar nada, chao".

Finalmente, la argentina negó que las desavenencias con Cristian surgieron durante sus conciertos en el Auditorio Nacional, donde Castro se presentó junto a la reconocida exactriz y querida cantante jarocha, Yuri: "Eso es mentira, el primer recital estuvo excelente y después… no, todo bien", remató.

Cristian y Mariela en la playa. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui