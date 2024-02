Cristian Castro llega a ‘VLA’ y confirma ruptura con Mariela Sánchez: “Nos tuvimos que separar”

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado viernes, 23 de febrero, se filtró la noticia de que Cristian Castro había terminado su relación con la argentina Mariela Sánchez, hecho que sorprendió a propios y ajenos, puesto hasta el momento ambos se habían mantenido como una pareja estable; sin embargo, las pruebas indicaban que el idilio llegó a su fin, puesto la agente inmobiliaria fue vista marchándose de México de manera abrupta.

A lo largo del fin de semana se filtraron detalles provenientes de fuentes cercanas, pero nada era conciso, hasta ahora… Resulta ser que, durante la mañana de este lunes, 26 de febrero, el matutino de TV Azteca hundió a Televisa con la noticia de que Cristian Castro confirmó de viva voz que tanto él como Mariela Sánchez habían decidido poner fin a su relación y aunque no dio demasiadas razones de lo que los llevó a romper, dejó entrever que todo era por temas de su carrera.

El también conocido como ‘El gallito feliz’, fue interceptado durante su arribo a Los Ángeles, donde comentó que la situación era “difícil”, así como también fue cuestionado sobre si Mariela manejaba las cuentas bancarias, como se llegó a especular, a lo que él respondió que “no”, aclarando que Sánchez es alguien amable y simplemente explicó que ninguno de los dos pudieron continuar con su historia de amor.

“Se terminó la historia… La verdad que es difícil, difícil situación esta de ser cantante (…) No, no (ella no manejaba las cuentas) ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo, simplemente no se pudo más. Lamentablemente lo hablamos y todo bien”, declaró el famoso.

Pese a las declaraciones de Cristian, con respecto a que todo terminó en armonía, la realidad es que las actitudes de Mariela Sánchez delatarían lo contrario, un ejemplo de ello, ocurrió cuando la agente emitió un comunicado para medios de Sudamérica donde contó que se sentía devastada y decepcionada de Cristian Castro, aunque no profundizó demasiado en las causas de la ruptura: “Estoy muy triste, la verdad no quiero hablar. Soy una persona grande, tengo 42 años, quiero estar en mi casa, pensé que podía ayudarlo. Conocí a un Cristian muy solo, mal manejado”, se leía en el documento.

Según datos revelados por uno de los conductores, tras terminar su noviazgo, Mariela se contactó con Verónica Castro para explicarle lo ocurrido, algo que sería tomado a mal por Cristian, puesto actualmente no mantiene una buena relación con su progenitora: “La gente de seguridad y producción de Cristian se los quitaron (los regalos que el cantante le dio), ella agarró sus pertenencias, otras que habría llevado, y se fue al aeropuerto. Como que él generó toda una discusión para que se fuera y no la ve nunca más. Me dicen que ella llamó a Verónica Castro para avisarle todo lo que había sucedido. El tema es que Cristian no soporta a Verónica”, indicó el presentador.

