¿En qué animes trabajó Koichiro Ito, productor detenido por cometer un delitos contra menores?

Tokio, Japón.- El pasado miércoles, 21 de febrero, el productor Koichiro Ito fue arrestado por posesión de pornografía infantil, así como también se le acuso de haber influenciado a una menor, de 15 años, para ejercer prostitución, convenciéndola de que le vendiera fotografías inapropiadas. Esto significó un gran escándalo en la industria del anime, puesto el sujeto colaboró con grandes producciones, incluyendo una de las películas más taquilleras japonesas.

De acuerdo con algunos informes, Ito era un frecuente colaborador del director Makoto Shinaki, nombre que si te suena es porque has visto filmes como El jardín de las palabras, Suzume, El tiempo contigo y Your Name, ésta última logró impactar a quienes la vieron en el año 2016, debido a su excelente animación, banda sonora y lo enredado de la historia, la cual lograba atrapar a la audiencia con su inesperado plot twist.

Koichiro Ito trabajó en 'Suzume'

De hecho, Ito trabajó en Your Name, al igual que en Suzume, pero también se le vio en otras producciones como es el caso de Modern Love Tokyo, Gekijoban Haikara-san ga Toru Zenpen: Benio, Hana no 17-sai, Hoshi o Uo Kodomo, Hoshizora Kiseki, Kakurenbo, Ani x Para: Anata no Hero Wa Dare Desu Ka, según información del portal IMDB. Asimismo, se le llegó a ver en el videojuego The Centennial y Case: A Shijima Story.

Según algunos informes, Ito fue detenido la semana pasada posesión de pornografía infantil, así como también se descubrió que transfirió más de 12 mil 500 yenes (1 mil 400 17 pesos mexicanos) a la menor agraviada, a cambio de fotografías íntimas de ella, lo que cae en una violación de la ley de Prohibición de la Prostitución Infantil y Pornografía en Japón. Reportes indican que el productor aceptó haber cometido el delito.

Detienen a Koichiro Ito por delitos contra menores

Cabe señalar que, la parte más escandalosa del tema es que, pese a que Ito confirmó haber influenciado a una menor a vender sus fotografías, la realidad es que declaró que no recordaba a qué adolescente se refería el caso, lo que sirvió como una confirmación de que el productor habría cometido este delito con otras menores de edad, aunque hasta el momento se desconoce si las autoridades lo juzgarán por esos otros crímenes.

