'Exatlón México': ¿Qué equipo va a ganar la Villa 360 HOY, lunes 26 de febrero del 2024?

Ciudad de México.- A poco de que comience el nuevo episodio del Exatlón México, en el que se podrá ver como se enfrentan para obtener la Villa 360, varios spoilers han salido a la luz para revelar quién es el equipo afortunado que supuestamente va a ganar la casa llena de comodidades la noche del día de hoy, lunes 26 de febrero del 2024, causando una gran conmoción, ¿acaso serán los Rojos o Azules?

Ahora, según varias páginas de spoilers sobre el aclamado reality de TV Azteca, los ganadores de dicha casa que podrán disfrutar de la piscina, las camas, el aire, la sala de juegos y mayores comodidades en cocina, sala y demás, sería el equipo de Andrés 'El Velociraptor' Fierro, siendo esta la primera ocasión en dos semanas consecutivas que habían perdido ante los colorados esta oportunidad.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, por lo que el resultado podría ser diferente, y no será hasta dentro de un par de horas que se sepa si es verdad que el equipo de los Contendientes van a lograr posicionarse en la casa con mayores comodidades.

En caso de que esta información sea cierta, sería un gran punto de moral para los celestes, debido a que el pasado domingo 25 de febrero ellos perdieron a uno de sus integrantes más queridos y más fuertes para la mayoría, David 'La Bestia' Juárez, además de que para los Famosos sería un duro golpe puesto a que siempre han dejado en claro que odian permanecer en Las Barracas y viven su peor momento en estas.

Fuente: Tribuna del Yaqui