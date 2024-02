Jennifer Lopez revela que Ben Affleck le pregunta si puede perdonarlo por esto

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Jennifer Lopez y Ben Affleck no escatiman en sinceridad al abordar su dolorosa ruptura en el nuevo documental de Jennifer, The Greatest Love Story Never Told. El documental, programado para estrenarse el 27 de febrero en Prime Video, ofrece una mirada íntima a la pareja mientras reflexionan sobre su separación en 2003, que marcó un punto de inflexión en sus vidas.

En una emotiva conversación entre la pareja, Jennifer, de 54 años, revela a Ben, de 51, que aunque estuvo enojada con él durante mucho tiempo, la angustia de su ruptura los llevó a ambos por caminos de autodescubrimiento y crecimiento personal. "Creo que te he perdonado hasta el final. Creo que necesito perdonarme a mí mismo [por] algunas cosas", confiesa Jennifer, según informa el medio PEOPLE.

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer y Ben cancelaron su boda días antes de la fecha prevista en septiembre de 2003, y se separaron oficialmente en enero de 2004, posteriormente formaron familias con otras parejas. Sin embargo, en 2021, la pareja se reconectó y se casó al año siguiente, sellando su amor una vez más.

En el documental, Jennifer comparte con un grupo de personas que la cancelación de la boda en 2003 se debió a que "simplemente se desmoronaron bajo la presión". Además, revela la difícil situación emocional que experimentó durante todos esos años, lamentando no solo haber perdido al amor de su vida, sino también al mejor amigo que jamás tuvo.

Ben también expresa su perspectiva sobre la ruptura, reconociendo cómo la presión mediática afectó su relación. "Cuando Jen y yo rompimos antes, el catalizador de eso fue la enorme cantidad de escrutinio en torno a nuestra vida privada", comparte el actor.

El director Dave Meyers describe la ruptura como "catastrófica" para Jennifer en ese momento, afectando profundamente su percepción del amor y su propia identidad. El documental también ofrece una visión de la creación del nuevo álbum de Jennifer, This Is Me... Now, y su película musical de Prime Video This Is Me... Now: A Love Story.

Jennifer ha estado abierta sobre su relación con Ben y su ruptura original en entrevistas recientes, compartiendo cómo la presión mediática los llevó a separarse en 2003. "Perdimos el sentido de nosotros mismos y tuvimos que separarnos porque no sabíamos cómo sobrevivir. Yo tenía que descubrirme a mí mismo, y él tenía que descubrirse a sí mismo", reveló en una conversación con Variety.

El documental promete ofrecer una mirada conmovedora y profunda a una de las parejas más icónicas de Hollywood, explorando su viaje de amor, separación y reconciliación a lo largo de los años.

Fuente: Tribuna