Leticia Calderón se declara enamorada y defiende su libertad sentimental: "No tengo exclusividad"

Ciudad de México.- En una época donde las concepciones sobre el amor y las relaciones han evolucionado, la reconocida actriz, Leticia Calderón ha dejado en claro que se encuentra en una etapa de su vida donde valora su libertad sentimental por encima de cualquier convención social. Durante un encuentro con la prensa, la artista de 55 años compartió abiertamente detalles sobre su situación amorosa actual, revelando que se siente enamorada, pero enfatizando que no busca exclusividad en sus relaciones.

Ante las preguntas insistentes de los periodistas sobre su estado sentimental, Calderón no dudó en responder con sinceridad, expresando su felicidad por estar enamorada pero dejando claro que no se encuentra en una relación monógama. En sus propias palabras, la actriz afirmó que está "enamorada, pero no tengo exclusividad", reafirmando así su postura de vivir y amar de manera libre y sin ataduras.

Este pronunciamiento de Leticia Calderón refleja una mentalidad abierta y progresista en lo que respecta a las relaciones interpersonales, desafiando las convenciones tradicionales y promoviendo la libertad individual para elegir el tipo de vínculo que más se ajuste a sus necesidades y deseos. Además, la actriz destacó la importancia de educar a sus hijos con un mensaje de apertura mental y respeto por la diversidad en todas sus formas.

En sus declaraciones, Calderón transmitió un mensaje de empoderamiento y autoafirmación, defendiendo su derecho a tomar decisiones sobre su vida amorosa en base a su propia voluntad y no a las expectativas impuestas por la sociedad. Su actitud refleja una profunda reflexión sobre el significado del amor y la importancia de establecer relaciones basadas en la confianza, la comunicación y el respeto mutuo.

Además de compartir su perspectiva sobre el amor y las relaciones, Leticia Calderón demostró una actitud positiva y optimista hacia la vida, destacando que se encuentra disfrutando de su libertad y conociendo a personas maravillosas con las que comparte momentos increíbles. Su sinceridad y autenticidad fueron evidentes durante el encuentro con la prensa, mostrando una vez más su carácter fuerte y su capacidad para enfrentar las adversidades con determinación y alegría.

