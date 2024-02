Llanto en TV Azteca: Daniel Bisogno no sabe que su mamá murió, confirman en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana pasado TV Azteca y el espectáculo mexicano se vistieron de luto debido a que se reportó la muerte de la señora Araceli Bisogno Tapia, quien era madre de Daniel Bisogno. La noticia sorprendió a todo el gremio artístico, pues como se sabe, el reconocido conductor es quien se encontraba delicado de salud ya que tiene más de dos semanas luchando por su vida en un hospital.

Aunque desde el viernes pasado se reportó que 'El Muñeco' ya estaba consciente y respirando por sí mismo, ahora ha trascendido que él ni siquiera sabe de la muerte de su mamá. Fue a través de la más reciente emisión del programa Ventaneando donde informaron que Daniel no está enterado de esta dura partida, pues su familia quiere protegerlo ya que su salud se vería comprometida si se entera de la triste situación.

Pedro Sola fue el primero en hablar sobre la partida de doña Araceli, ya que la titular del programa, Pati Chapoy, no acudió al foro este lunes 26 de febrero: "Falleció la madrugada del sábado, la señora ya tenía un tiempo enferma, no sé qué fue lo que le pasó". En tanto que Linet Puente reveló detalles de cómo fueron los últimos días de la señora 'Ara', como cariñosamente la llamaban: "No se movía mucho, pasaba mucho tiempo en cama".

Le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la familia", dijo 'Pedrito'.

Mientras que Rosario Murrieta, jefa de información de Ventaneando, explicó que Bisogno quizá ni siquiera sepa que su mamá partió de este mundo: "Quién podía esperarse que mientras él estaba hospitalizado, su mamá muriera... Muy posiblemente todavía no conozca de esta noticia. ¿Ustedes imaginan lo que significará para él cuando se entere? Por eso no nos apuramos a dar una noticia tan triste, la salud de Daniel está de por medio", detalló.

La periodista también resaltó Bisogno había heredado todo su humor de su madre. Luego, Linet nuevamente tomó la palabra para resaltar que Daniel siempre fue un hijo increíble que estuvo siempre al pendiente de su madre, apoyándola en todos los momentos difíciles de salud. "Daniel puede ser muchas cosas, pero como hijo es un gran hijo, como amigo y como papá de Michaela, cuando su mamá estuvo grave de salud, estuvo al pie del cañón". Finalmente, Rosario envió toda su fortaleza a 'El Muñe' para que sea fuerte cuando se entere de esta situación.

Al mismo Dani para que cuando llegue a estar enterado de esta noticia, él resista".

Fuente: Tribuna