¿Nuevo bebé en Televisa? Galilea Montijo se confiesa en 'Hoy' tras rumor de estar embarazada

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 26 de febrero la querida conductora Galilea Montijo apareció nuevamente en el programa Hoy luego de ausentarse casi una semana porque estuvo conduciendo la reciente gala de Premio Lo Nuestro. Durante su ausencia en el matutino, la también actriz y empresaria de 50 años enfrentó una fuerte controversia pues surgió el rumor de que podría estar embarazada.

Aprovechando su regreso al foro de Hoy, la originaria de Guadalajara, Jalisco, explicó los motivos detrás de su recaída de salud, pues durante su estancia en Miami, estuvo a punto de desvanecerse y requirió ser atendida por servicios de emergencia. Al reaparecer en Hoy, lo primero que dejó en claro Montijo es que no estaba embarazada y que sus síntomas fueron por un tema de salud:

Fue un cuadro viral, o sea, comencé con una gripa, me sentía muy mal, toda congestionada, y me hicieron prueba de Covid, me acababa de dar, y de ahí se fue al estómago, pero ya sabes, de retortijón, yo dije ‘ya no voy a salir, porque me duele mucho, ya me voy al hospital'".

Posteriormente, 'La Gali' resaltó que ella no suele enfermarse, pero en esta ocasión el malestar que enfrentó fue severo: "Me sentía muy mal y yo para que me sienta mal, déjeme le digo que está cañón, soy bien aguantadora para los dolores". Sin embargo, la tapatía explicó que gracias a las atenciones médicas del lugar pudo recuperarse. "Ahí mismo hay un equipo de paramédicos, ahí entraron, por eso el otro (Isaac Moreno) estaba con la luz así (alumbrándome), porque no me encontraban las venas, y me picaron como tres veces".

Además, la también conductora de La Casa de los Famosos resaltó que aunque pudo conducir Premio Lo Nuestro, al siguiente día volvió a sentirse muy mal: "Pero terminó entrando por acá el suero para calmarme el dolor y las nauseas que traía, eso fue lo que pasó, pero no fue de irme al hospital ni nada, y por eso pude estar, porque me controlaron el dolor. Pero al otro día que me vuelvo a poner mal", detalló.

Galilea Montijo estuvo a punto de desmayarse

Por otra parte, la artista de 50 años hizo referencia al incidente que sufrieron Christopher Uckermann y Christian Chávez durante la gala, luego de que el primero denunciara que les asignaron unos lugares que no eran los adecuados para los nominados, y por este motivo decidieron abandonar el evento. "Les cuento lo del chisme de RBD… yo lo que me enteré, de ahí de producción, que aparte me los encontré muy lindos me los encontré en la alfombra, tipazos, de hecho, ganaron", inició Galilea.

Montijo aseguró que la culpa de que ni Uckermann ni Christian estuvieran en la gala fue por su RP: "No fue ni cosa de la producción de los premios, creo que fue cosa del RP, o sea, a lo que voy es, los boletos que traían, no eran los boletos adecuados para alguien que estaba nominado, y parece que la mesa que ellos tenían, era del otro lado, y ya sabes que allá cuando te paran, o cuando tú llegas, pues la gente de allá tiene otras indicaciones", agregó.

Inclusive, la tapatía comentó que sufrió una situación similar debido a la seguridad que existe en un evento de esa magnitud. "A mí no me iban a dejar entrar, si no trae su gafete no puede entrar, y hasta que llegó la persona indicada, que es la que te lleva por todos los laberintos, no me dejaron entrar".

Por su parte, la periodista Martha Figueroa les diera la razón a los RBD por irse del lugar para que la persona que tuvo el error estuviera expuesta, Montijo finalmente subrayó: “Cabe aclarar que no fue la gente de la producción, ni la de Premio Lo Nuestro, la gente que está encargada de ti, de RP, que se encarga de sentarse, lo checa desde días antes, ¿dónde van a estar mis artistas sentados?", mencionó.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy