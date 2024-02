Paul McCartney revela la vergonzosa charla con su madre que inspiró la icónica 'Yesterday'

Comparta este artículo

Inglaterra.- Paul McCartney, legendario músico y miembro de los icónicos Beatles, ha compartido recientemente una anécdota reveladora sobre el origen de una de las canciones más queridas de la banda: Yesterday. En un episodio de su podcast McCartney: A Life in Lyrics, el músico confesó que la línea "I said something wrong/ now I long for yesterday" fue inspirada por una conversación que tuvo con su madre años antes de escribir la canción.

En este episodio, McCartney recordó un momento en el que avergonzó a su madre durante una conversación en el patio trasero de su hogar. Describió a su madre como una mujer refinada de origen irlandés, con una forma de hablar que él y sus hermanos percibían como algo sofisticada. Sin embargo, durante esa charla, su madre cometió un pequeño error al pronunciar la palabra "ask" (preguntar), diciéndola como "arsk".

Te podría interesar Paul McCartney Mujer que encontró el famoso bajo de Paul McCartney exige recompensa por su devolución

Crédito: Internet

En un intento por corregirla, McCartney respondió de manera un tanto burlona: "¡Arsk! ¡Arsk! Es 'ask', mamá". Esta corrección, aparentemente inofensiva en el momento, causó una profunda vergüenza en su madre. McCartney admitió más tarde que lamentaba haber dicho eso, reflexionando sobre cómo esa simple interacción pudo haber afectado a su madre y deseando no haberla avergonzado de esa manera.

Este recuerdo personal, cargado de arrepentimiento y nostalgia, se plasmó de manera inconsciente en la letra de Yesterday, una de las baladas más emotivas y reconocidas de The Beatles. La línea "I said something wrong/ now I long for yesterday" refleja el pesar y la añoranza de un momento pasado, resonando con la experiencia personal de McCartney y su deseo de volver atrás en el tiempo para corregir un error cometido.

La revelación de McCartney ofrece una nueva perspectiva sobre la profundidad emocional de Yesterday y destaca cómo las experiencias personales del compositor se entrelazan con su arte, creando una conexión íntima entre la música y la vida real. A través de esta historia, los fanáticos de The Beatles pueden apreciar aún más la riqueza y la complejidad de una de las canciones más emblemáticas de la historia de la música.

Fuente: Tribuna