Reyes de 'LCDLF': Ariadna Gutiérrez y Clovis hunden a Alfredo Adame por misógino y violento

Ciudad de México.- La famosa reina de belleza, Ariadna Gutiérrez, y el reconocido modelo mexicano, Clovis Nienow, recientemente fueron denominados como los 'Reyes de La Casa de los Famosos', debido a que en sus respectivos posicionamientos dieron respuestas con las que hundieron aún más al reconocido presentador y actor, Alfredo Adame, exhibiéndolo como un misógino y violento.

Como se sabe, la noche del pasado jueves 22 de febrero se realizó la tan esperada ceremonia de nominaciones, por lo que se supo que los seis integrantes del reality show, la Miss Universo, Nienow, la española Cristina Porta, Rodrigo Romeh, la modelo Sophie Durand, y el deportista, Carlos Gómez, están en riesgo, por lo que el pasado domingo 25 de febrero se colocaron para esperar que compañeros se posicionarían detrás de ellos y decirles porque los quieren fuera.

Fue precisamente en esta gala donde el mexicano y la colombiana se colocaron como los reyes de la casa, más aún del posicionamiento en Telemundo, dado a que para el público, la respuesta que tuvieron a los ataques de sus compañeros fue épica e insuperable, comenzando con Ariadna, la cual tuvo como primer posicionado a Adame, quién la tachó de "no servir para nada" y de solamente ser un adorno en la casa que no aportaba nada y que era un arrogante sin chiste.

Ante este hecho, la Miss Colombia declaró que ella no sabía que a él le incomodaba tanto su presencia, destacando que al inicio sintió admiración y lo consideraba un caballero que no era el de los chismes que había escuchado, pero conformé fueron avanzando los días descubrió que era todo y eso más, un hombre al que no quiere cerca, deseándole que pronto salga y se arregle con sus hijos que ni ellos lo quieren, lanzándole un beso cuando este comenzó a insultarla como es su usual actitud.

Por otro lado, Clovis fue denominado como el "patrón de Guty Carrera", pues aunque ya había puesto en su lugar a Melaza y expuesto como agresivo, al hablar con el deportista lo hundió al tacharlo de insípido y que mejor se hubiera quedado en los realitys deportivos pues en esos era en los que verdaderamente destacaba, incluso pidió que mejor lo sacaran y enviaran a Exatlón USA, pero cuando este comenzó a querer sobajarlo, el modelo le entregó algo y le dijo que eran los "hue..." que le faltaban, además de expresar que todo lo que su exnovia, Brenda Zambrano, dijo de él era completamente cierto.

En ese momento el expresentador del programa Hoy se quiso meter, pero Clovis señaló que si le quería decir algo que mejor se posicione en frente de él, pero como continuó este le dijo que era un "misógino, machista que es la vergüenza de un país entero", causando un gran revuelo en rede sociales que le aplauden a Ariadna y a Nienow que tuvieran esa valentía de exponerlo y decirles sus verdades.

Fuente: Tribuna del Yaqui