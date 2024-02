Shock en Televisa: Rey Grupero dice que Poncho de Nigris fue infiel a Marcela con su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa y las redes sociales han quedado en completo shock a causa de las declaraciones del famoso y muy polémico youtuber, Rey Grupero, dado a que este acaba de afirmar que el reconocido cantante y actor regiomontano, Poncho de Nigris, en realidad le falló a su esposa, Marcela Mistral, dado a que supuestamente sí le sería infiel, destacando que lo sabía pues fue con una de sus novias.

Como se sabe, desde hace varias semanas que se dice que Poncho y su esposa estarían atravesando por una severa crisis matrimonial, incluso destacaron que ambos estaban al borde del divorcio por una discusión que tuvieron en su podcast Parejas Disparejas, y aunque ellos han negado rotundamente que se encuentren separados o que tengan problemas graves más allá de los que tiene las parejas normales, siguen saliendo cosas que lo ponen en duda.

Esto pues a través de un video en su cuenta de Instagram, el famoso youtuber afirmó que aunque él y el exintegrante de Guerreros 2020 le había robado a una de sus novias, destacando que lo negaría todo, pero que eso hizo: "De repente salió una verdad que, caray, Poncho de Nigris, que se queja de los chapulines y de los malos amigos y a mí me chapulineó. Lo va a desmentir, va a decir que es choro o va a salir con que me estoy colgando de su fama".

Pero eso no fue todo, pues Luis Alberto Ordaz Balderas, aseguró que este aparente "chapulineó" ocurrió cuando el regiomontano ya estaba casado con Mistral, dejando entrever que le infiel en más de una ocasión: "Tú sabes Poncho lo que hiciste y con quien te metiste y tú sabes que le fallaste a tu mujer, no voy a entrar en detalles, (de) por qué te deje de hablar, tú lo sabes, me quedo calladito. Yo de corazón te perdono, pero sí quiero exhibir que eres un chapulín".

Finalmente el exparticipante de Inseparables destacó que lo perdonaba y que jamás revelaría el nombre de esa mujer, destacando que esperaba que el intérprete de Autogol recapacite con las actitudes que toma: "Ojalá que cuando seas más grande, agarres más corazón y que humillar a la gente y quitarles crédito no se te hace más fregón, ser humilde te hace más grande", hecho al que Serrath reaccionó, demostrando que lo que dijo en el pasado era completamente cierto.

Fuente: Tribuna del Yaqui