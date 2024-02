Tras pleito con Cristian Castro, Marcos Valdés en 'VLA' revela si fue infiel con mujer trans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor, Marcos Valdés, recientemente acaba de hablar ante las cámaras de Venga la Alegría, para dar declaraciones con respecto a la polémica que envuelve a su hermano menor, el reconocido y famoso cantante, Cristian Castro, pues después de su acalorado pleito por exponer a su padre, este reveló si fue infiel en verdad con la mujer trans que se llama Clarita Kim.

Como se sabe, a inicios de febrero, el denominado 'Gallito Feliz' en una entrevistas para medios españoles declaró que su padre, Manuel 'El Loco' Valdés, señaló que su padre fue un hombre "muy drogadicto, muy dependiente del alcohol y de las drogas, entonces entiendo perfectamente, ese tipo de sufrimiento", declarando que le admiraba que pese a tener muchas aventuras con mujeres, jamás dejó a su esposa.

Ante este hecho, Marcos en TV Azteca muy molesto expresó que: "Me duele en el alma escucharte hablar así de mi papá, por estupidez, por ignorante, por no saber de qué hablar a la hora, habla de puras estupideces, canta divino, pero habla pura estupidez. Lo único que sentí hoy cuando escuché eso fue una enorme tristeza, dije ‘wow, ¿por qué?, ¿qué necesidad?’, Cristian, ¿tú te drogaste con mi papá?, ¿tú te alcoholizaste con mi papá?, es una canallada, es atentar contra su propio padre debemos de honrar a nuestros padres".

Y ahora, tras las declaraciones en que informan que "él la engañó con una mujer trans. En realidad, no sé por qué se le agrega la palabra trans a la palabra mujer. La engañó y listo", Marcos en el matutino del Ajusco que es actualmente producido por Maru Silva, salió en defensa de su hermano menor pese a sus recientes desacuerdos, declarando que él sería incapaz de hacer eso a una pareja en este momento de su vida.

Finalmente, señaló que el reconocido intérprete de Azul y No Hace Falta no tendría necesidad de ser infiel y que si ella lo había terminado por estos rumores le había hecho un favor al irse, por no haber confiado en él y creer en todos esos chismes que se han dicho de él, tras lo que Marcos declaró que a su hermano le debían de llover muchas novias y no debería de preocuparse por estas situaciones.

