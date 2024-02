Adiós TV Azteca: Tras pleito con Kristal Silva, integrante de 'VLA' se uniría a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta se dice que podría haber traición en la tv, dado a que se rumora que tras tremendo pleito con la reconocida presentadora de TV y famosa cantante, Kristal Silva, el reconocido integrante de Venga la Alegría y polémico reportero de los espectáculos, Gabriel Cuevas, aparentemente podría llegar a decirle adiós a TV Azteca para próximamente confirmar que se uniría a Televisa.

Como se recordara, en octubre del 2022 comenzó el reality dentro de dicho matutino del Ajusco, Quiero Cantar, en el que Cuevas y Silva comenzaron una enemistad, debido a que este se quejaba siempre de que el jurado tenía preferencias con la reina de belleza y eso no le parecía justo, ya que consideraba que él lo hacía mucho mejor que ella, situación a lo que ella no se quedó callada y afirmó que él era un "hipócrita", pues no le decía cosas de frente y solo quería llamar la atención generando polémicas.

Después de esta situación, Gabo estuvo presente en la televisora y parece ser que lograron arreglar sus diferencias, dado a que los dos exparticipantes de Survivor México, se han dejado ver juntos en más de una ocasión divirtiéndose dentro de los foros del matutino del Ajusco, actualmente producido por la reconocida productora de televisión Maru Silva, del cual ahora se dice que podría irse para estar con su competencia directa.

Pero, a aparentemente no solo Gabo podría firmar con la televisora San Ángel para estar en uno de sus mayores éxitos en estos años, dado a que según los informes de la cuenta de X, antes conocido como Twitter, especializado en espectáculos, La Portada AI, señalaron que "Gabriel Cuevas y Mariana Botas (exintegrante de Todos Quieren Bailar) estén en negociaciones para entrar a La Casa de los Famosos México".

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información se mantiene como simplemente en calidad de especulaciones, debido a que los altos mandos de la televisora del empresario, Emilio Azcárraga, no han salido para aclarar la información que se ha divulgado, además de que el reportero de los espectáculos y la reconocida actriz tampoco se han pronunciado, ya sea para confirmar o desmentir la información antes mencionada.

