Ariana Grande deslumbra en nuevas fotos promocionales de su próximo álbum 'Eternal Sunshine'

Los Ángeles, California. - Ariana Grande ha causado sensación en las redes sociales tras compartir tres nuevas fotos promocionales de su próximo álbum, Eternal Sunshine, programado para su lanzamiento el 8 de marzo de 2024.

La estrella pop utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir las imágenes, en las que posa de manera elegante con un estilo que ha cautivado a sus seguidores. En las fotos, Grande aparece agachada, con una mano debajo de la barbilla y la otra sobre el regazo, frente a un fondo beige monocromático de un estudio fotográfico.

La cantante luce su característico cabello rubio, dividido a un lado con rizos en las puntas, cayendo en cascada por su espalda. En cuanto a su atuendo, Ariana viste un top de terciopelo de cuello alto en color marrón espresso, combinado con una minifalda con estampado floral en tonos naranja y marrón, y botas hasta la rodilla a juego con tacones de punta. Complementando el tema de color, lleva un lápiz labial coral.

La publicación de las fotos desencadenó una ola de emoción entre sus seguidores, quienes elogiaron su nuevo look y anticiparon con ansias el lanzamiento del álbum. Personalidades como Addison Rae, Ella Travolta, Bella Thorne y Chrissy Teigen expresaron su aprobación al presionar el botón 'Me gusta' en la publicación.

Además, la copresidenta de Republic Records, Wendy Goldstein, compartió detalles emocionantes sobre el álbum en un video detrás de escena compartido por Ariana en Instagram. Goldstein elogió la colaboración entre Ariana y el productor Max Martin, y destacó la variedad de estilos musicales presentes en el álbum, describiéndolo como una versión elevada de los trabajos anteriores de la cantante.

Hasta el momento, los fanáticos han tenido la oportunidad de escuchar el sencillo principal 'Yes, And?', el cual recibió un remix con Mariah Carey. Ariana ha asegurado que no habrá más sencillos antes del lanzamiento del álbum, expresando su deseo de que sus seguidores disfruten el trabajo completo en su totalidad. Aunque promete más sorpresas en el futuro, la artista desea que sus seguidores experimenten el álbum en su conjunto antes de lanzar más música del proyecto.

