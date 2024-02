Cabello: ¿Con qué frecuencia debes cortarte las puntas para mantenerlo sano?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como hemos visto, la tendencia es el pelo corto. Desde el micro bob hasta el corte cub, todos ellos son especialmente populares entre las esteticistas. Pero los cortes de longitud media también siguen estando muy de moda. Sea cual sea tu elección, sigue existiendo una regla: debes recortarte las puntas con regularidad. Hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta 'frescura' capilar.

¿Con qué frecuencia cortar las puntas para tener un cabello sano?

El mínimo sigue siendo una vez al año y, mejor aún, ¡cada seis meses! Sin embargo, también depende del caso de cada persona. Tienes que escucharte a ti mismo, si tienes el pelo corto y estás enamorada de tu largo, cada cuatro meses querrás volver a la peluquería y está bien, mientras que a otros les gustará experimentar distintas fases del peinado, entonces volverá a crecer y quizás querrás ir directamente de largo a corto. ¡Lo que importa es sentirnos bien y cuidarnos porque nos lo merecemos y nuestro cabello también!

¿Por qué es bueno cortarse el pelo con regularidad?

Todas hemos cometido ya el error de retrasar un poco el tiempo de corte porque soñamos con el pelo largo. A menudo pensamos (erróneamente) que para tener el pelo largo sólo hay que dejarlo crecer y esperar… pues no, al contrario, cortar el pequeño centímetro de las puntas dañadas cada tres meses es el camino correcto! Este simple reflejo permitirá utilizar nuestra 'energía' para mejorar el aspecto de tu melena en lugar de intentar salvar las puntas abiertas.

Si no te cortas las puntas con suficiente regularidad, corres el riesgo de enfrentarte a ciertos problemas capilares y, en particular, al hecho de que el problema de las puntas dañadas se transforma, aumenta de tamaño y se convierte en un problema de longitud dañada. Por eso cortamos menos pero más.

¿Cómo saber si debes cortar las puntas de tu cabello y cuántos centímetros quitar al cortarlo?

Básicamente no existe un largo mínimo mágico para 'salvar' un cabello, la respuesta es diferente dependiendo de cada persona… es el cabello el que nos dice de cierta manera y no hace falta ser un profesional para verlo. Hay muchos signos que indican que es necesaria una tijera, por ejemplo, si notas que tienes el pelo partido y fino, etc., ¡ya es hora de cortarlo! Entonces puedes eliminar 0.5 cm, 1 cm, 5 cm o 10 cm … ¡todo depende de su condición y también de lo que la persona acepte cortar! A veces hay que saber favorecer la salud más que el largo lamentablemente…

¿Puedes cortarte las puntas tú mismo?

Es cierto que es tentador. Decimos que debemos recortarnos las puntas periódicamente, pero por falta de tiempo o de presupuesto, empezamos a mirar nuestras tijeras con ojos tiernos, diciéndonos: "¿y si lo hiciera yo mismo?". Debes saber que no es nada recomendable cortarte el pelo tú misma. Esto evitará sorpresas desagradables, cortes irregulares, longitudes desiguales y otras sorpresas tristes.

Fuente: Tribuna Sonora