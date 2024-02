Christina Aguilera encabeza el espectáculo gratuito de la Feria Nacional de San Marcos

Comparta este artículo

Aguascalientes, Aguascalientes. - La Feria Nacional de San Marcos está lista para recibir a miles de visitantes y habitantes de Aguascalientes con un espectáculo musical de primera clase, encabezado por la reconocida artista Christina Aguilera. El Gobierno Estatal de Aguascalientes ha anunciado que Aguilera será una de las principales invitadas para la edición de este año, que se llevará a cabo del 13 de abril al 05 de mayo en el recinto ferial de la capital hidrocálida.

Cártel de la Feria de San Marcos

El gran detalle que ha generado expectación entre los seguidores de la cantante es que su concierto será totalmente gratuito y se llevará a cabo el 23 de abril a las 21:00 horas. Se espera que la presentación de Christina Aguilera atraiga a una multitud de más de 25 mil personas, ansiosas por disfrutar de su música en vivo.

Aunque la Feria Nacional de San Marcos está diseñada principalmente para el disfrute de los habitantes de Aguascalientes, las autoridades han confirmado que no está prohibida la entrada al turismo nacional y extranjero. Por lo tanto, se espera la asistencia de fanáticos de la cantante provenientes de diferentes partes del país y del mundo. Sin embargo, se recomienda llegar al recinto con varias horas de anticipación para asegurar un lugar en el concierto.

El Patronato de la FNSM también ha confirmado la participación de otros 23 artistas en el Foro de las Estrellas, quienes ofrecerán sus espectáculos de forma gratuita durante los días de la feria. Además, se ha anunciado la presencia de 25 artistas en el Palenque de la FNSM, con conciertos que tendrán un costo variable según el artista.

Christina Aguilera, conocida por éxitos como Genie in a Bottle y What a Girl Wants, saltó a la fama con su álbum debut homónimo en 1999 y se ha consolidado como una de las artistas más aclamadas del pop a nivel mundial. Su participación en la Feria Nacional de San Marcos promete ser uno de los momentos más destacados del evento, que cada año atrae a miles de personas en busca de diversión y entretenimiento.

Fuente: Tribuna