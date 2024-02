¿Confirma infidelidad? Poncho de Nigris sorprende con confesión tras ataques de Rey Grupero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y cantante regiomontano, Poncho de Nigris, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que a través de sus redes sociales ha realizado una inesperada confesión sobre su vida personal y un pensamiento reflexivo para todos, después de los intensos ataques que ha recibido por parte del famoso y reconocido youtuber, Rey Grupero, ¿acaso acaba de confirmar que fue infiel?

Cómo se sabe, en un en vivo de su cuenta de Instagram, Rey Grupero afirmó que Poncho fue un chapulín, pues le robó a una novia cuando él ya estaba casado con la madre de tres de sus hijos, la cantante, Marcela Mistral: Tú sabes Poncho lo que hiciste y con quien te metiste y tú sabes que le fallaste a tu mujer, no voy a entrar en detalles, (de) por qué te deje de hablar, tú lo sabes, me quedo calladito. Yo de corazón te perdono, pero sí quiero exhibir que eres un chapulín".

Pero eso no fue todo, pues para terminar de rematar la situación, Luis Alberto Ordaz Balderas, nombre real del polémico youtuber, destacó que no le deseaba nada malo, sino que creciera como persona y fuera más humilde y tuviera mejor corazón: "Ojalá que cuando seas más grande, agarres más corazón y que humillar a la gente y quitarles crédito no se te hace más fregón, ser humilde te hace más grande".

Al final los verdaderos lujos son el tiempo, la salud, la buena compañía, la mente tranquila. la libertad de elegir lo que te den ganas de hacer.

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida intérprete de temas como No Sirvo Para Ti, no se ha pronunciado a las declaraciones del youtuber, pero se espera que pronto salga para hablar de la situación que ha causado un gran revuelo en las redes sociales y que de nueva cuenta la colocó junto al regiomontano en las especulaciones de que estarían al borde del divorcio, pues ella estaría desilusionada de su esposo, según sus seguidores.

Fuente: Tribuna del Yaqui