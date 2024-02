Despidos en 'Sale el Sol': Tras llegar de 'VLA', productor correría a ¿Gustavo Adolfo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que indicar que tras malos números en su rating, habrá varios despidos en Sale el Sol, debido a que se dice que después de haber llegado a Venga la Alegría tras presentar su renuncia, el reconocido productor de televisión, Adrián Patiño, tomaría la decisión de hacer unos cambios en sus presentadores así que correría a varios de los actuales presentadores, ¿acaso se va Gustavo Adolfo Infante?

Como se sabe, el pasado mes de junio del 2023 cuando la reconocida productora, Alejandra Luck, anunció en pleno programa en vivo que renunciaba a la televisora, puesto a que sentía que había llegado el momento de cerrar su ciclo en dicha emisión, además de que destacó que tenía aspiraciones en otros proyectos, por lo que todos los presentadores le desearon que tuviera mucha suerte en sus próximas producciones.

Ante este hecho, un par de semanas después se integró como el nuevo líder del matutino de Imagen TV, Patiño, el cual anteriormente estuvo a cargo de la producción del matutino de la empresa de TV Azteca, donde tuvo buenos números en los niveles de rating, por lo que según informes del presentador, Álex Kaffie, señaló que los altos mandos de la televisora esperan que reviva los niveles de audiencia.

Pero, tal parece que no está resultando como se planea, dado a que en las últimas semanas ha informado que ha obtenido sus más bajos números en espectadores, destacando que por ese motivo despedirán a los presentadores que acaban de contratar al no ver mejoras: "Por cierto, tal matutino tendrá cambio de conductores en marzo, pues los actuales, me refiero a los que metió Adrián Patiño [@adri_elproducer], ¡no dan una! y han terminado de hundir el programa".

Cabe mencionar que hasta el momento no ha dado los nombres de aquellos que deberán de decirle adiós a la emisión matutina, pero destacó que toda la semana del pasado lunes 26 de febrero al próximo viernes 1 de marzo, van a tener en su equipo a la reconocida cantante de pop y también actriz, Mariana Ochoa, señalando que: "repite esta semana, como conductora invitada, en Ya No #SaleElSol", haciendo referencia que van de mal en peor.

Mariana regresa a Sale el Sol. Twitter @kaffievillano

Fuente: Tribuna del Yaqui